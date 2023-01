Per Armando Incarnato è finita l’era di Uomini e Donne? E’ il grande assente del 2023

Per Armando Incarnato non c'è più posto a Uomini e Donne? Le ultime news e le clamorose anticipazioni

Le registrazioni di Uomini e Donne non sono andate in pausa neppure nel periodo di Natale e in questi giorni le anticipazioni non sono mancate! Vi avevamo già raccontato, pochi giorni fa, che Armando Incarnato in una delle ultime registrazioni del programma di Canale 5 era stato messo di fronte al suo comportamento poco idoneo. Maria de Filippi gli aveva infatti fatto notare che non sembra essere interessato alla ricerca di una donna ma forse più alla visibilità che il programma di Mediaset gli può dare. Nulla di nuovo, visto che Armando da quasi tre anni è in quello studio senza mai concludere nulla. Possibile che la redazione se ne sia accorta solo ora? Evidentemente si, visto che Maria de Filippi, come hanno raccontato i presenti, ha messo Armando con le spalle al muro, chiedendo spiegazioni per il suo atteggiamento.

Armando fuori a Uomini e Donne ? Le news del 2023

Prima di Capodanno c’era stata l’ultima registrazione di Uomini e Donne che aveva fatto molto clamore, a causa delle anticipazioni che rivelavano di questa situazione. L’ira di Maria de Filippi contro Armando lasciava presupporre che il cavaliere, non sarebbe più stato chiamato nel programma. Questo fine settimana è stata registrata una nuova puntata del programma di Canale 5 e, secondo quelle che sono le ultime anticipazioni, Armando era assente. Ovviamente questo non significa nulla. Armando potrebbe aver avuto degli impegni, potrebbe avere l’influenza che ha messo ko mezza Italia. Insomma non lo sappiamo. Per mettere insieme tutti i tasselli dovremo attendere di vedere le nuove puntate del programma di Maria de Filippi anche per capire che cosa ha detto la conduttrice ad Armando Incarnato. Non ci resta quindi che ricordarvi che Uomini e Donne torna il 9 gennaio 2023 con le nuove puntate.