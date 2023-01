Domenica IN 8 gennaio 2023: tutti gli ospiti

8 gennaio 2023 puntata ricchissima di Domenica IN, le anticipazioni: tutti gli ospiti di oggi

Pronti per una nuova puntata di Domenica IN in diretta l’8 gennaio 2023 su Rai 1? Come sempre non mancano le anticipazioni che ci rivelano i nomi di tutti i grandi ospiti che oggi saranno nello studio di Mara Venier. Una puntata ricchissima con grandissimi attori e tanta musica quella che ci aspetta in diretta oggi su Rai 1. Domenica IN non si è mai fermato: il programma di Rai 1 è andato in onda il 25 dicembre con uno show natalizio registrato poche ore prima e poi anche il primo gennaio con grande successo. Mara ha ospitato Paolo Fox e il suo oroscopo e ha fatto ottimi numeri anche durante le feste. E oggi si torna in grande stile con una puntata ricchissima di ospiti. Scopriamo quindi insieme chi ci sarà ricordandovi che Domenica In ci aspetta alle 14 su Rai 1.

Domenica IN tutti gli ospiti dell’8 gennaio 2023



Ezio Greggio si racconterà in un’ampia intervista tra carriera, aneddoti e vita privata per poi presentare il suo libro autobiografico ‘Numero 1’, edito da Solferino. Luisa Ranieri in studio per annunciare la seconda serie della fiction di successo ‘Le indagini di Lolita Lobosco’, nel quale interpreta un Vice Questore single e molto determinata; la serie, tratta dai romanzi di Gabriella Genisi, andrà in onda su Rai1 dall’ 8 gennaio in sei puntate. Rocio Munoz Morales, attrice e showgirl, compagna di Raoul Bova, interverrà per presentare il suo nuovo romanzo ‘Dove nasce il sole’.

Antonio Albanese è il protagonista del nuovo film di Riccardo Milani ‘Grazie ragazzi’, in uscita nella sale cinematografiche il 12 gennaio. In studio anche Sergio Castellitto e Rita Dalla Chiesa per presentare l’attesa serie tv ‘Il nostro Generale’, in onda su Rai1 da lunedì 9 gennaio e dedicata alla figura del Generale Carlo Alberto dalla Chiesa, ucciso in un attentato a Palermo, insieme alla moglie e a un agente di scorta, il 3 settembre 1982. Spazio alla musica con Red Canzian che canterà il brano “Stare senza di te”, oltre a presentare il musical del quale è regista e produttore ‘Casanova Opera Pop’, in tour nei teatri in Italia in queste settimane. Infine i Boomdabash, popolare pop band salentina, che si esibiranno in un medley dei loro successi oltre a cantare il nuovo singolo ‘Heaven’, insieme agli Eiffel 65. Insomma una puntata ricchissima e ce n’è davvero per tutti i gusti. Appuntamento alle 14 dopo il Tg1 su Rai 1.