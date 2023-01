Tina Cipollari prende subito di mira Gemma Galgani: “Sei la vergogna delle donne”

Tina Cipollari si scaglia ancora una volta contro Gemma Galgani: "Tu sei la vergogna delle donne"

Chi segue Uomini e Donne sa bene che purtroppo, le donne spesso non sono solidali tra loro. E quello che è successo nella puntata del 9 gennaio 2023, ne è una dimostrazione…Non si spiega altrimenti il fatto che Gemma Galgani abbia deciso di continuare a stare seduta di fronte ad Alessandro, dopo tutto quello che il cavaliere ha detto su Paola e dopo come si è comportato nei confronti della dama. I toni, i modi, i contenuti. Come ha fatto notare Tina Cipollari, è stato tutto sbagliato. Minimizzare, mentire, accusare: è stato tutto davvero molto brutto e vedere Paola, umiliata in quel modo da un uomo con il quale si è aperta, tanto da passarci la notte, è stato molto brutto. Peccato che Gemma non si sia resa conto di quello che stava realmente accadendo, visto che ha continuato a stare seduta davanti ad Alessandro: “Io lo devo conoscere per quello che fa con me, non per come è con le altre persone” ha detto la Galgani. Un grande problema che molte donne hanno, quello di non rendersi conto che una persona non si plasma in base a quello che succede con chi ha davanti. Gli uomini sono sempre gli stessi e non cambiano perchè hanno di fronte una donna migliore o peggiore. E pensare di essere migliori delle altre, è un grande, grande problema. Tina Cipollari quindi per l’ennesima volta ha avuto qualcosa da ridere, e in questo caso anche giustamente, contro la Galgani.

Tina Cipollari contro Gemma Galgani

Tina, dopo la discussione che c’è stata con Alessandro e Paola, ha fatto notare alle altre dame, che forse si sarebbero dovute alzare e interrompere la conversazione. Una signora aveva già levato le tende, prima ancora che Tina parlasse, mentre un’altra lo ha fatto dopo. La sola a restare sul suo posto, mentre Paola piangeva disperata e Alessandro l’accusava di non si sa cosa, è stata Gemma Galgani. Tina ha perso per l’ennesima volta la pazienza: “Sei la vergogna delle donne”. Gemma ovviamente non si è lasciata sconvolgere dalle parole di Tina, facendo notare che sono anni che le si dice la stessa cosa per cui non ci fa davvero caso…