Ascolti tv, cala Il nostro Generale e Canale 5 vince con il calcio. Boomerissima parte dal 7%

Gli ascolti del 10 gennaio 2023: vince Canale 5 con la coppa Italia. Cala Rai 1 mentre Boomerissima parte dal 7 % di share su Rai 2

Una serata parecchio ricca e variegata quella del 10 gennaio 2023 sui principali canali del digitale. Tante le proposte e diversi i risultati portati a casa. La vittoria il 10 gennaio 2023 va comunque a Canale 5 che, grazie al calcio, si avvicina ai 4 milioni di spettatori nella media ( e vince in share anche grazie alla durata della sfida tra Inter e Parma arrivata ai supplementari). Rispetto al lunedì sera, perde qualche spettatore la fiction Il nostro generale, con la seconda puntata che scende al 17 % di share e non supera i 3,5 milioni di spettatori. C’era grande attesa poi per il risultati di Boomerissima con Alessia Marcuzzi al suo esordio su Rai 2. Per il momento un risultato che può convincere la rete: oltre 1 milione di spettatori ma meno del 10% di share, forse senza la partita in onda su Canale 5 sarebbe cambiato qualcosa? Difficile a dirsi, lo scopriremo la settimana prossima quando per Boomerissima ci sarà la prova del nove, passato l’effetto curiosità e potremo capire cosa pensa davvero il pubblico. Il 10 gennaio Rai 2 e Alessia Marcuzzi vengono battiti da Le Iene con Italia 1 che si avvicina al 9% di share. Fanno peggio invece i talk con Carta Bianca e Fuori dal coro sotto il milione. Si salva solo Floris su La7.

Gli ascolti della prima serata: ecco i dati del 10 gennaio 2023

Il Nostro Generale ha conquistato 3.411.000 spettatori pari al 17.5% di share. Su Canale5 Inter-Parma di Coppa Italia ha incollato davanti al video 3.815.000 spettatori con uno share del 19.3% (primo tempo a 4.095.000 e il 18.5%, secondo tempo a 3.713.000 e il 18.6%, tempi supplementari a 3.578.000 e il 22.2%). Su Rai2 l’esordio di Boomerissima è scelto da 1.310.000 spettatori (7.4%). Su Italia1 Le Iene Show ha raccolto 1.278.000 spettatori e i l’8.8% .

Su Rai3 #Cartabianca è seguito da 811.000 spettatori con il 4.6% (presentazione a .000 e il %). Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 716.000 spettatori (4.7%). Su La7 DiMartedì raggiunge 1.144.000 spettatori pari al 6.4%. Su Tv8 Un Natale di cioccolato segna 590.000 spettatori (2.9%). Incredibile il continuo successo dei film di Natale su Tv8. Sul Nove The November Man è visto da 276.000 spettatori (1.4%).