Nessun botolamento per Armando Incarnato: Uomini e Donne scorre ancora nelle sue vene

Niente da fare: Armando Incarnato non è stato buttato fuori da Uomini e Donne neppure questa volta

Che amara delusione per tutto il pubblico che ha pensato di essersi liberato di Armando Incarnato...Tutti credevano che dopo la litigata con Maria de Filippi ( che teoricamente dovremo vedere a breve su Canale 5), Armando non avrebbe posato più le sue terga sulla sedia rossa del programma di Canale 5. E invece nelle vene di Armando Incarnato scorre ancora Uomini e Donne, non potrebbe farne a meno. Semplicemente, essendo una persona molto impegnata, nei giorni di festa in cui le ultime puntate di Uomini e Donne sono state registrate, non era disponibile. Lo avevano detto le persone che lo seguono sui social, invitando tutti a non essere troppo entusiasti per il suo possibile addio: Armando era in vacanza sulla neve e per questo non era a Roma. Non ha mica rinunciato alla sua settimana bianca, del resto Incarnato in quello studio non ha nessun legame, visto che da anni occupa la sedia come opinionista, senza mai iniziare una storia. Perchè mai avrebbe dovuto avere voglia di incontrare magari la persona con cui si sta conoscendo e lasciarsi la neve alle spalle? Non c’è nessuna donna…E noi quindi, anche nel 2023 continueremo a vederlo a Uomini e Donne, nonostante le strigliate di Maria che a questo punto, permetteteci di dirlo, lasciano il tempo che trovano, visto che alla fine, il caro Armando è sempre lì al suo posto, con un nuovo look, con un nuovo taglio di capelli ma sempre con la solita voglia di incontrare una persona, pari a zero…

Armando Incarnato Uomini e Donne: un binomio indissolubile

Il 12 gennaio 2023 è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne e, a differenza di quelle precedenti registrate nel nuovo anno, questa volta Armando era presente. Nessuna botola si è aperta sotto ai suoi piedi. Il cavaliere è ancora uno dei protagonisti del programma di Maria de Filippi. Neppure questa volta, ce lo siamo levati di torno insomma…Ma non vediamo l’ora di vedere la puntata in cui Maria lo “sgrida”, per l’ennesima volta tra l’altro.