Mamma Adele e Giovanni a C’è posta: busta chiusa prima, risvolto positivo dopo

Dopo C'è posta per te Giovanni decide di incontrare la sua mamma e Adele è la donna più felice del mondo

La storia di mamma Adele e Giovanni ha fatto parecchio discutere il pubblico che stava seguendo C’è posta per te su Canale 5 . Giovanni infatti, dopo aver ascoltato le parole della mamma che ha provato a spiegare i motivi per i quali ha deciso di lasciare un marito maschilista che non gradiva neppure il fatto che lei volesse lavorare e avere una sua indipendenza, non ha perdonato la sua mamma per aver messo fine a questo matrimonio. Chiaramente non c’era nulla da perdonare, perchè Adele avrà commesso certamente i suoi errori ma ha fatto quello che ha ritenuto giusto, per la sua vita e anche per dare un futuro diverso a suo figlio. Ma Giovanni, ha scelto di credere a un’altra versione. E ha pensato per anni che sua mamma non gli volesse bene. Forse anche per questo motivo ieri sera ha deciso di chiudere la busta e non ha voluto incontrare la sua mamma. Una decisione che ha lasciato basito il pubblico che stava seguendo C’è posta per te nella puntata in onda il 14 gennaio. Poco dopo però, questa storia ha avuto un risvolto. A rivelarlo la redazione di C’è posta che sui social ha spiegato che cosa è accaduto dopo. Un lieto fine visto che Giovanni e mamma Adele si sono incontrati! Una notizia che ha davvero colpito il pubblico che sperava che Giovanni potesse comprendere quanto Adele gli volesse bene.

Mamma Adele e Giovanni dopo C’è posta per te

E’ stata la redazione a raccogliere le prime impressioni, dopo che Giovanni ha deciso di incontrare la sua mamma e passare del tempo con lei.

Adele è ovviamente raggiante, dopo quello che è successo con suo figlio. E ha commentato con queste parole: “Il momento più bello è tra le tue braccia… Il mio piccolo grande uomo… Con te la mia vita si è completata… Sono strafelice”.

Giovanni non è stato di molte parole ma si è capito che anche lui è felice di aver ritrovato la sua mamma: “Dopo tanto tempo ho ritrovato il coraggio di avvicinarmi di nuovo alla mia mamma.”

Il pubblico ha gradito questo finale ha sorpresa: “Uno che darebbe per ritrovarsi con la propria madre e non ha la possibilità di riabbracciarla perché non ce l’ha più, meglio tardi che mai, fatto bene!” ha scritto un telespettatore sui social. E ancora: “Ecco questa si che è la notizia che aspettavo con ansia.Sono felicissima per tutto ciò perché ogni mamma merita anche la sua serenità.Speravo tanto quelle parole del figlio taglienti come un coltello fossero poco veritiere e che dentro ci fosse ancora il rispetto e l’amore verso la propria mamma.Auguro a questa donna di godersi gli anni persi e soprattutto fare la mamma al suo Giovanni.”

( foto via pagina FB C’è posta per te)