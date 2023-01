Antonella Clerici, il doloroso annuncio della morte di Gina Lollobrigida

E' Antonella Clerici a dare il doloroso annuncio della morte di Gina Lollobrigida

E’ morta Gina Lollobrigida ed è un dispiacere immenso, una brutta notizia che coinvolge tutti, riguarda tutti. A dare la notizia in tv è Antonella Clerici durante la diretta di E’ sempre mezzogiorno, la conduttrice è stata avvisata durante la pubblicità, sottolinea il dolore nel dare una notizie così brutta ma anche che questa volta può farlo, perché E’ sempre mezzogiorno è tornato in diretta. Antonella Clerici si riferisce alle critiche ricevute in passato quando non ha potuto dire nulla sulla scomparsa di persone altrettanto famose e importanti. Ma intanto la notizia della morte di Gina Lollobrigida era già ovunque, sui social in tantissimi avevano e stanno continuando a scrivere le prime parole di addio a Gina Lollobrigida. Aveva 95 anni, un compleanno festeggiato a luglio, un’età che non sembrava le appartenesse. Di una signora non si dovrebbe mai dire l’età ma lei era una diva speciale, una donna che non ha mai temuto di dire che aveva passato l’età della giovinezza, l’età della Bersagliera perché è quella l’immagine che rimane negli occhi e nella mente di tutti.

Antonella Clerici annuncia la morte di Gina Lollobrigida

Una grande attrice che ha fatto davvero la storia del cinema, Antonella Clerici lo ripete, dispiaciuta nel dare al suo pubblico la notizia della morte di Gina Lollobrigida, la notizia della scomparsa di una delle attrici più amate dagli italiani.

Per qualche secondo Antonella Clerici perde il sorriso ma la morte di Gina Lollobrigida, la notizia della sua scomparsa rientra nel cerchio della vita, quello che Antonella Clerici porta sempre, ogni giorno, nella sua trasmissione del mezzogiorno. Tante volte abbiamo visto la Lollobrigida in tv, purtroppo non sempre per sentirla raccontare le cose belle della vita, anzi il contrario.

Da tempo era ricoverata a Roma, in una clinica romana, già quattro anni fa era finita in ospedale per un incidente domestico ma lo scorso settembre era caduta in casa e si era procurata una frattura al femore. Ovviamente operata ma non l’avevamo più vista nei programmi televisivi. Oggi apprendiamo della sua morte nel bel mezzo di una puntata gioiosa di E’ sempre mezzogiorno. Il sorriso di tutti si spegne per un attimo, pensiamo alla sua tristezza degli ultimi tempi, poi si riprende a giocare, a cucinare, a sorridere, è così la vita.