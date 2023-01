In forma con Evelina Flachi, i consigli per dimagrire

Tre consigli importanti della dottoressa Evelina Flachi per dimagrire e iniziare il lunedì alla grande

16 gennaio 2023 è lunedì e arrivano i consigli della dottoressa Evelina Flachi. Da E’ sempre mezzogiorno l’angolo In forma con Evelina Flachi e dopo i primi tre consigli per dimagrire ecco altri tre preziosi consigli. Nessuna sofferenza, si inizia di lunedì, dopo un fine settimana in cui abbiamo avuto un po’ di pasti liberi e dobbiamo ridurre quello che mangiamo ma spesso manca la volontà e abbiamo bisogno di qualche aiuto. I suggerimenti di Evelina Flachi sono semplici, tutti possiamo seguirli ma bisogna avere la costanza, fare tutti i giorni questi passaggi fondamentali. Cosa dobbiamo fare prima di iniziare a mangiare, prima del pranzo e della cena: ci sediamo a tavola, un bicchiere di acqua e mangiamo prima le verdure e poi proseguiamo con il nostro pasto. L’acqua è fondamentale, non serve sono per idratarci e apparire più belli ma ci aiuta davvero a tornare in forma e non solo.

Il secondo consiglio è ancora una volta semplice, possiamo farlo tutti: mentre cuciniamo magari beviamo acqua e sgranocchiamo sedano, carote, in questo modo le fibre aiutano insieme all’acqua ad aumentare il senso di sazietà e in più riducono l’assorbimento dei carboidrati e dei grassi del pasto successivo, in questo modo assorbiamo un po’ meno calorie. Ed ecco che aggiungiamo acqua, un bel bicchierone di acqua, niente di più salutare, l’acqua che preferiamo.

In seconda battuta possiamo ridurre le porzioni, questa è la cosa più complicata e il trucco è quello di utilizzare il piattino della frutta per ingannare la vista e l’appetito. Questo ci dà la possibilità di mangiare sia il primo che il secondo ma in modo moderato.

Inoltre, masticare bene da sempre sappiamo che in questo modo c’è una prima digestione, avviene in bocca la nostra prima digestione, anche questo è fondamentale ma quasi nessuno lo fa. Non solo masticando lentamente assaporiamo meglio il cibo ma aiutiamo la digestione, aiutiamo il nostro corpo. Abbiamo bisogno anche di mezz’ora per fare un pasto, suggerisce Evelina Flachi, così possiamo alzarci da tavola più soddisfatti, più leggeri, con una sensazione di minore di gonfiore, questo è essenziale per riprendere subito le nostre attività, in casa o al lavoro. Cerchiamo di mangiare piatti gustosi, ridurre le porzioni, utilizzare il trucchetto di bere l’acqua e sgranocchiare le verdure mentre cuciniamo e mastichiamo piano piano. Iniziamo così il nostro lunedì e aggiungiamo anche gli altri tre consigli della puntata precedente. Un po’ alla volta raggiungeremo grandi obiettivi.