Boom di ascolti per La vita in diretta: 3 milioni per Matano, la d’Urso 1 milione sotto

Boom pazzesco per La vita in diretta che vola con gli ascolti del pomeriggio a 3 milioni. Malissimo Pomeriggio 5 che resta a 1 milione in meno

Se ai dirigenti di Rai 1 avessero detto solo 3 anni fa che Alberto Matano con La vita in diretta si sarebbe portato a 10 punti di distacco dal pomeriggio di Canale 5 con oltre 1 milione di spettatori di scarto, non ci avrebbero mai creduto. E invece tutta la squadra de La vita in diretta ha fatto un lavoro egregio e ha conquistato la fiducia del pubblico e il rispetto dei telespettatori che seguono in diretta su Rai 1 un programma che informa, molto diverso dai classici pollai dove si strilla senza nessun senso. Un programma in mano a un grande professionista che può contare sul lavoro di una squadra di inviati di primissimo livello. La vita in diretta nel pomeriggio del 16 gennaio 2023 si porta a 3 milioni di spettatori nonostante la partenza ritardata. Prima del programma di Matano infatti è andata in onda una edizione speciale del Tg1 che ha mostrato in diretta la conferenza stampa dedicata all’arresto di Matteo Messina Denaro. E visto che il Tg aveva informato il pubblico su quanto successo in Sicilia, Matano nel programma si è invece dedicato all’altra notizia del giorno, la morte di Gina Lollobrigida con una puntata interamente dedicata alla diva del cinema italiano. Al fianco di Matano la collega Eleonora Daniele che in questi anni ha seguito con Storie Italiane tutte le vicende che hanno visto l’attrice protagonista, con un ottimo lavoro di squadra quindi fatto dai due volti del daytime di Rai 1. Una puntata speciale e diversa dal solito che ha conquistato il pubblico a casa regalando l’ennesimo record a la vita in diretta. Non solo, il distacco con Canale 5 è sempre più evidente. Ieri 1 milione di spettatori come differenza tra La vita in diretta e Pomeriggio 5. Il programma di Barbara d’urso non si è chiaramente scavato la fossa da solo ma da anni viene affossato da decisioni incomprensibili come quella di mandarlo in onda alle 17,30 e non alle 17.

Vediamo dunque i numeri.

Gli ascolti del pomeriggio: ecco i dati del 16 gennaio 2023

La vita in diretta nella presentazione 2.424.000, 21,79% e nel programma 2.975.000, 23,11% . Quasi 3 milioni di spettatori per il programma di Rai 1. Per quanto riguarda il pomeriggio di Canale 5, il programma di Barbara d’urso, Pomeriggio Cinque fa 1.424.000, 12,32%, nel programma 1.909.000, 14,89% e nel segmento I Saluti 2.043.000, 14,53%.