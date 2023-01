Gianni Sperti contro Armando: “Uomo di basso livello”

Durissimo l'attacco di Gianni Sperti ad Armando Incarnato nella puntata di Uomini e Donne di oggi

Si era detto che Maria De Filippi avrebbe scatenato la sua ira funesta contro Armando Incarnato. Ma invece seguendo la puntata di oggi di Uomini e Donne abbiamo visto come la conduttrice si sia scagliata contro altri cavalieri mentre contro l’Incarnato, ci siano state le parole di Gianni Sperti. E’ emerso, nel corso di questa puntata, che forse le anticipazioni erano confuse. Maria infatti oggi, ha avuto da ridere nei confronti di Alessandro, mentre quando è stato il turno di Armando, a parte qualche frecciatina, non ha detto molto. E’ stato invece Gianni Sperti a puntare il dito, per l’ennesima volta, contro Armando, e per l’ennesima volta con un motivo valido. Tutto è iniziato dalle parole di Armando che ha spiegato di non voler uscire con Andrea, la ragazza che prima di Natale era arrivata nel programma per conoscerlo per motivi di cui in tv preferisce non parlare. Ha fatto capire che Andrea diventa irascibile e si arrabbia facilmente per alcune problematiche personali che non lo riguardano e non ci vuole entrare. Per questo dopo esser uscito con lei a cena, ha deciso di non farsi più sentire. Le versioni di racconti sono diverse perchè Andrea dice che Armando è scomparso senza averle detto nulla mentre il cavaliere spiega di averle detto da subito che voleva chiudere, non a caso, per 4 settimane non ci sono stati tra loro contatti. Andrea ha provato a chiedere spiegazioni. “Forse si riferisce al fatto che vado dallo psicologo” ha detto la ragazza mentre Maria faceva notare che non è un reato, anzi…Poi Armando ha fatto delle considerazioni che hanno permesso di capire che cosa stava accadendo e che i problemi di Andrea fossero legati a un disturbo alimentare. A quel punto è stato Gianni Sperti a prendere parola e a dire che per l’ennesima volta Armando stava inventando solo scuse e che tra l’altro, ha toccato davvero il fondo.

Il duro attacco di Gianni Sperti ad Armando

Dopo aver ascoltato le parole di Armando, Gianni ha voluto dire la sua: “Sinceramente è un uomo di basso di livello. Trova questa motivazione come una scusa per non conoscerla.“

L’opinionista di Uomini e Donne ha spiegato che di certo il fatto di aver incontrato una ragazza che ha questo genere di problemi, non ti deve e non può impedire di conoscerla o di avere voglia di uscirci. Sperti ha quindi aggiunto: “Questo disturbo l’ho avuto anche io. Dallo psicologo ci vado anche io e non è un problema, anzi lo dico apertamente. Il problema tuo è che trovi ogni scusa per non uscire da questo studio! Ti auguro di avere questi problemi e di trovarti davanti una donna che ti dice che non può parlarne.”