Salta E’ sempre mezzogiorno: spazio ai funerali di Gina Lollobrigida

Rai 1 segue in diretta i funerali di Gina Lollobrigida: salta la puntata del 19 gennaio 2023 di E' sempre mezzogiorno

Cambia la programmazione di Rai 1 oggi per dare spazio all’ultimo saluto a Gina Lollobrigida. Purtroppo, in questi giorni, l’addio alla diva del nostro cinema italiano è stato oscurato da tutto quello che sta succedendo. “Gli uomini della sua vita” hanno in qualche modo monopolizzato l’attenzione. Si spera che almeno oggi, nel giorno dell’ultimo saluto, che la Rai seguirà in diretta con uno speciale dalle 12 su Rai 1, ci possa essere spazio solo per il rispetto, l’affetto e la stima per una delle più grandi attrici del nostro cinema. Cambia quindi la programmazione: la puntata del 19 gennaio 2023 di E’ sempre mezzogiorno non andrà in onda. Al posto del programma di Antonella Clerici dalle 12 circa sarà possibile seguire una edizione speciale del TG1 che in diretta dalla Chiesa degli artisti di Roma, racconterà l’ultimo saluto a Gina Lollobrigida.

La Rai rende omaggio a Gina Lollobrigida

Avremmo voluto vedere qualcosa di diverso in questi giorni, la stessa Gina mesi fa in tv disse che avrebbe voluto andarsene via in pace, senza essere più umiliata. E invece anche nelle ultime ore, dopo la sua morte, in tv si discute di eredità, di soldi, di matrimoni. Questo purtroppo, è successo anche a causa della presenza di Rigau, l’uomo che Gina aveva sposato ma che oggi non ha nessun ruolo nella vita dell’attrice, essendo stato il matrimonio, annullato dalla Sacra Rota. L’arrivo di Rigau a Roma e la sua presenza alla camera ardente in compagnia del figlio e del nipote della Lollobrigida ha purtroppo spostato l’attenzione su altro e inevitabilmente, i media, hanno dato spazio alle vicende private trascurando quelle artistiche.

Ci si augura dunque che almeno oggi, nel giorno dell’addio, ci sia spazio per ricordare Gina Lollobrigida per la diva che è stata, per i suoi ruoli al cinema, come hanno fatto i media di tutto il mondo, salutando una delle ultime icone del cinema mondiale.

I funerali di Gina Lollobrigida in diretta su Rai 1

Eleonora Daniele ha iniziato a seguire questa mattina, la diretta da Roma, per l’ultimo saluto a Gina Lollobrigida. Storie Italiane durerà quindi una quindicina di minuti in più rispetto al solito. La linea passerà poi ai colleghi del TG1 per una edizione speciale che andrà in onda al posto di E’ sempre mezzogiorno. Il programma di Antonella Clerici tornerà in onda domani con l’ultima puntata della settimana su Rai 1 al venerdì.