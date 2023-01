Mara Venier pubblica il commento che zittisce Marisela Federici

Mara Venier mette la parola fine al brutto momento vissuto ieri a La vita in diretta

Mara Venier è ancora molto arrabbiata, dopo il suo intervento di ieri a La vita in diretta per difendere la memoria di Gina Lollobrigida ancora non si è calmata del tutto e ha ragione. Tra le storie di Instagram continua a condividere le parole di chi la sostiene, di chi continua a dire che Mara Venier ha fatto benissimo a mettere a tacere Marisela Federici. In moltissimi non hanno gradito quelle risatine della Federici mentre Giovanna Ralli raccontava di Gina Lollobrigida, della sua vita, del suo dolore negli ultimi anni. Forse anche Alberto Matano avrebbe potuto dire di più, magari non ha fatto in tempo, il suo ruolo di padrone di casa forse non gli consentiva di dire chissà cosa alla Federici. Ci ha pensato Mara Venier, a lei sono bastate poche frasi e la sua voce arrabbiata per zittire per qualche secondo Marisela Federici.

Mara Venier contro Marisela Federici

Non è la prima volta che la Federici in tv indispettisce il pubblico o chi lavora in tv, gli ospiti di un programma. Lo scontro questa volta è andato in diretta con la telefonata della conduttrice di Domenica In.

“Mi fa orrore il tuo cinismo” è la frase della Venier che avremmo in tanti voluto dire ieri alla signora Federici. Tra i tanti sostenitori di Mara Venier uno colpisce più di tutti. Mara condivide tutto tra le sue storie Instagram, con questo mette la parola fine a tutta la polemica, allo scontro, alle brutte chiacchiere su Gina Lollobrigida che voleva solo morire in pace.

“In merito a quanto accaduto ieri a La vita in diretta, e tengo a sottolineare che anche io spesso sono stato invitato in salotti televisivi per generare il contraddittorio su questo e quell’altro argomento ma ieri, la Signora Federici è stata veramente inopportuna. Gina Lollobrigida è morta, e seppur negli ultimi anni diverse vicissitudini familiari sono salite alle cronache, c’è modo e modo di esprimere il proprio parere. Sicuramente non con quel sorrisetto fuori luogo che la Signora ha avuto stampato in faccia per tutta la trasmissione. Ho trovato l’intervento di Mara doveroso. Ancora una volta Mara ha dimostrato di essere non solo una grande professionista ma anche e soprattutto una grande Donna”. Ed è Mara Venier a chiudere davvero tutto con la parola “Fine” anche se non ha svelato chi ha scritto il lungo commento.