Clamorosi ascolti de La vita in diretta: si vola a 3 milioni, numeri più alti del prime time di Canale 5

Clamoroso boom di ascolti per La vita in diretta che vola a 3 milioni di spettatori: ecco i dati di ascolto del 20 gennaio 2023

Che numeri per Alberto Matano con le ultime puntate de La vita in diretta praticamente da record. Con quasi 3 milioni di spettatori e il 24 % di share, la puntata del programma di Rai 1 in onda ieri ha fatto anche più della fiction di Canale 5 in prima serata. Numeri incredibili per La vita in diretta che approfittando del grande interesse del pubblico per tutto quello che riguarda la triste vicenda di Gina Lollobrigida e la faida familiare intorno alla diva, riesce a incollare quasi 3 milioni di spettatori davanti alla tv. Numeri davvero importanti per la rete che ieri ha inanellato un successo dopo l’altro. Pomeriggio da record e prima serata da record con The Voice Senior sopra ai 4 milioni di spettatori; un successo importante per il day time e per la prima serata.

Boom di ascolti per La vita in diretta su Rai 1

Analizziamo quindi i dati di ascolto del pomeriggio di Rai 1 e non solo.

La vita in diretta nella presentazione 2.223.000, 21,37% e nel programma 2.991.000 con il 24,40%. Per un soffio Alberto Matano non ha superato i 3 milioni di spettatori. Numeri davvero incredibili per la rete.

Segnaliamo nel pomeriggio anche gli ottimi ascolti di Rai 2 con Ore 14 che nella puntata di ieri ha registrato 834.000 telespettatori, share 6,75%;su Rai 3 Aspettando Geo ha ottenuto 1.022.000, 7,56%, Geo 1.489.000, 10,43%. Sempre ottimi gli ascolti del programma di Rai 3 che tiene testa a Canale 5.

Per la d’Urso purtroppo, gli ascolti non sono quelli di un tempo. Ma la colpa non è certamente del programma di Canale 5 ma delle scelte della rete che manda in onda una soap che non piace a nessuno prima di Pomeriggio 5 e si ostina poi a far partire il programma della d’Urso alle 17,30. Nella giornata del 20 gennaio 2023, Un altro domani è stata vista da 1.344.000 con il 13,10%; a seguire Pomeriggio Cinque nella presentazione 1.355.000, 12,33%, nel programma 1.908.000, 15,37% e nel segmento I Saluti 1.871.000, 13,67%. Un disastro per Canale 5 che va 10 punti sotto Rai 1.