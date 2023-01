A Domenica in oggi un lungo ricordo di Gina Lollobrigida: tutti gli ospiti

Nella puntata di Domenica IN di oggi 22 gennaio 2023 un lungo ricordo di Gina Lollobrigida: tutti gli ospiti

Era in chiesa Mara Venier, era lì per dare il suo ultimo saluto a Gina Lollobrigida, una amica. Proprio nello studio di Domenica IN l’attrice, in una delle sue ultime interviste, aveva chiesto rispetto, aveva chiesto di poter morire in pace. Non voleva più essere umiliata, aveva lanciato un accorato appello che in questi giorni, nelle trasmissioni di Rai 1, abbiamo visto in diverse occasioni. E proprio dallo studio di Domenica IN oggi, 22 gennaio 2023, ci sarà un omaggio a Gina, con una lunga pagina dedicata alla carriera e alla storia della Lollobrigida. In studio con Mara Venier, il collaboratore della “Lollo”, Andrea Piazzolla, il manager Adriano Aragozzini, l’attrice Giovanna Ralli, l’avvocato Antonio Ingroia e il cardiologo che l’ha curata negli ultimi anni, il Prof. Francesco Ruggiero. Non sono mancate, dopo le anticipazioni della puntata di oggi di Domenica IN, le polemiche su chi crede che forse si debba ricordare Gina per i suoi meriti, per il suo talento, per la sua storia, e non per tutto quello che di brutto è accaduto nella sua vita. Ma non possiamo giudicare qualcosa che non è ancora andato in onda, vedremo quindi dopo la puntata quale impostazione è stata data al racconto.



A Domenica IN la storia del Festival in attesa di Sanremo 2023

A seguire, uno spazio dedicato alla storia del Festival di Sanremo con i cantanti Bobby Solo, Gigliola Cinquetti, Mal; Sandro Giacobbe, I Jalisse e Francesca Alotta che si esibiranno con i loro cavalli di battaglia sanremesi, mentre in qualità di opinionisti, interverranno Marino Bartoletti e Francesca Barra. Manca ormai pochissimo a Sanremo 2023, il quarto di Amadeus che andrà in onda dal 7 febbraio 2023 su Rai 1.

Nel corso della puntata, un ricordo anche, di Domenico Modugno, con la moglie Franca Gandolfi che gli è stata accanto per oltre 40 anni e dal quale ha avuto tre figli Marco, Massimo e Marcello.

L’appuntamento con la nuova puntata di Domenica IN è per oggi pomeriggio alle 14 come sempre in diretta dopo il Tg1.