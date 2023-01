Blackout-Vite sospese piace al pubblico e fa il bis. Flop Canale 5. Cala Boomerissima: gli ascolti del 24 gennaio

E' BlackOut a vincere nella serata del 24 gennaio 2024 con ascolti ancora ottimi su Rai 1: ecco i dati auditel della prima serata di ieri

Chi ha vinto la gara agli ascolti della prima serata il 24 gennaio 2023?

Torna con un doppio appuntamento settimanale la serie BlackOut-Vite sospese su Rai 1 e la mossa della rete questa volta premia. Nella serata del 24 gennaio 2023 infatti, la fiction con Alessandro Preziosi torna a superare i 4 milioni di spettatori. Fa il bis con una vittoria al lunedì sera e una vittoria la martedì sera, anche se la concorrenza delle altre reti non era particolarmente “spietata”. Malissimo Canale 5 nella serata del 24 gennaio 2023 ma c’era da aspettarselo: il bellissimo film Storia di una ladra di libri è in super replica; senza le prime visioni non si possono fare i miracoli a meno che non si parli di grandissimi classici sempre molto amati dal pubblico. Su Rai 2 invece cala Boomerissima, il programma di Alessia Marcuzzi che resta comunque sopra il milione di spettatori, salvandosi in corner. Ma vediamo nel dettagli tutti i dati auditel relativi agli ascolti della prima serata del 24 gennaio 2023.

Gli ascolti della prima serata: ecco i dati auditel del 24 gennaio 2023

Black Out – Vite Sospese ha appassionato 3.962.000 spettatori pari al 21.7% ( media tra primo e secondo episodio). Rai 1 vince ancora quindi con la fiction in prime time. Su Italia 1 – dalle 21.43 all’1.04 – Le Iene ha intrattenuto 1.246.000 spettatori (9.2%).

Su Canale 5 Storia Di Una Ladra di Libri ha raccolto davanti al video 1.291.000 spettatori pari all’8% di share. Su Rai2 – dalle 21.42 alle 0.05 – Boomerissima ha interessato 1.143.000 spettatori pari al 6.9% di share. Su La7 diMartedì ha registrato 1.065.000 spettatori con uno share del 6.2%. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 928.000 spettatori con il 6.4% di share.

Su Rai3 CartaBianca ha raccolto davanti al video 893.000 spettatori pari ad uno share del 5.3%. Con il ritorno di Floris su la7, rai 3 resta indietro e viene battuta anche da Rete 4.

Su Tv8 Sei Regali per Natale segna 365.000 spettatori con l’1.9%. Sul Nove Parker ha raccolto 498.000 spettatori con il 2.8%.