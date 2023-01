Corrado lascia Valentina dopo un tradimento virtuale ma la usa come “sfogo fisico”: la storia che indigna a C’è posta per te

ll pubblico di C'è posta per te indignato dall'atteggiamento di Corrado che ha lasciato sua moglie ma torna di lei di notte oppure le chiede di appartarsi in campagna

Valentina e Corrado sono stati sposati per 15 anni ma poi qualcosa è cambiato. La storia della coppia è s tata raccontata da Maria de Filippi nel corso della puntata di C’è posta per te in onda il 28 gennaio 2023. Una storia non a lieto fine perchè nonostante le scuse fatte da Valentina, rea di aver tradito in modo virtuale suo marito, Corrado ha deciso di non perdonarla. La storia ha fatto però indignare il pubblico di Canale 5 per via dell’atteggiamento dell’uomo. Il motivo? Valentina ha deciso di raccontare pubblicamente quello che succede tra lei e suo marito, visto che non ci sarebbe nulla di male, trattandosi a suo dire di amore. Per il pubblico invece, quello che Valentina ha raccontato, è la storia di un uomo con una mentalità da medio evo, che usa e sfrutta la donna a suo piacimento. I due infatti non stanno insieme ma di notte, Corrado, torna da sua moglie e tornano a essere una coppia, almeno in camera da letto.

La storia di Corrado e Valentina indigna il pubblico

Maria de Filippi raccontando la storia di questo matrimonio apparentemente finito ha raccontato: “Dopo 15 anni di matrimonio lei mi ha detto che il marito ha chiesto una separazione consensuale. Lui ha fatto questo perché è convinto che lei l’abbia tradito. Il marito ha scoperto che lei da un anno scriveva dei messaggi a un altro uomo, ma non c’è mai stato nulla di fisico dal vivo. Il tradimento c’è stato solo virtualmente senza nessun contatto fisico.”

Valentina però è convinta che suo marito la ami: ” Da quando se n’è andato da casa, lui la sera torna e i due si amano di notte, di nascosto, soprattutto dalla famiglia di lui. Si vedono in segreto e si appartano anche in campagna.” La conduttrice di C’è posta per te ha raccontato: “Valentina sostiene che il marito sia all’antica e che pensa che una donna quando si sposa e mette al mondo dei figli debba essere moglie e madre e punto. Lei era moglie e madre, non poteva nemmeno andare a mangiare una pizza con le amiche.“

Maria de Filippi ha raccontato anche altro sulla vita di Valentina, spiegando quali sarebbero stati i motivi per i quali, lei avrebbe iniziato a sentirsi con un’altra persona: “Le cose cambiano nel matrimonio quando il padre di Valentina muore giovane per un infarto. Una domenica mattina la madre le chiede di accompagnarla al cimitero e il marito le dice di no, perché la domenica mattina lei doveva stare a letto con lui. Lì qualcosa cambia e lei inizia a maturare il desiderio di realizzarsi e laurearsi. “

E ancora: “Piano, piano lei si avvicina ad una persona che la gratifica. Un giorno il marito scopre i messaggi e lei capisce che nonostante tutto non vuole che la famiglia si rompa e continua a volere il marito”. Ovviamente il pubblico a casa ha sperato fino all’ultimo che Corrado non aprisse la busta, per il bene di Valentina che forse, lontana da quest’uomo, potrà realizzarsi e sentirsi finalmente donna. Il pubblico è stato accontentato visto che alla fine Corrado ha deciso di non aprire la busta: “Non ho più fiducia e non riesco a perdonarla. Questa è una cosa troppo brutta, mi ha pugnalato alle spalle. “

Quando Maria gli ha fatto notare degli incontri passionali, l’uomo ha commentato: “Ci siamo amati fisicamente di recente? Ok è successo lo ammetto. Se ho questi avvicinamenti per uno sfogo fisico? Potrebbe anche essere“. Il pubblico di C’è posta per te si è quindi augurato che Valentina, abbia capito che non è lo sfogo fisico di nessuno e che deve andare avanti voltando pagina.