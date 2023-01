Domenica IN speciale Sanremo 2023: Amadeus svela tutto a Mara Venier

Ecco le anticipazioni per la puntata di domenica IN di oggi 29 gennaio 2023: puntata dedicata a Sanremo

Pronti per le ultime anticipazioni sulla prossima edizione del Festival di Sanremo? Allora questo pomeriggio dovrete sintonizzarvi su Canale 5 per scoprire tutto, ma proprio tutto quello che vedremo sul palco dell’Ariston dal 7 febbraio 2023. La puntata di Domenica IN del 29 gennaio 2023 sarà infatti totalmente dedicata al Festival. Rai 1 ancora una volta fa squadra e Amadeus, dopo aver regalato indiscrezioni, anticipazioni, annunci e rivelazioni al Tg 1 e a Viva Rai 2, questa volta sceglie Mara Venier per altre news sul Festival. Nella puntata di oggi, che sarà una puntata molto musicale, ritroveremo Pierpaolo Pretelli che in queste puntate dal sapore sanremese torna su Rai 1 al fianco di Mara Venier con le sue imitazioni. Ma scopriamo tutte le anticipazioni sulla puntata di Domenica IN di oggi.

Domenica IN anticipazioni: tutto quello che vedremo nella puntata del 29 gennaio 2023

In apertura, un collegamento in diretta con Amadeus, dal Teatro Ariston di Sanremo, per gli ultimi aggiornamenti sulla 73^ edizione della kermesse canora al via da martedì 7 febbraio . Per quanto riguarda le anticipazioni date da Amadeus, oggi il direttore artistico del Festival dovrebbe rivelare i duetti che vedremo a Sanremo 2023 anche se negli ultimi giorni, sono arrivati parecchi spoiler in merito. E poi, uno spazio dedicato alla storia del Festival con i cantanti Bobby Solo, Iva Zanicchi, Maurizio Vandelli, Donatello, Francesca Alotta che si esibiranno con i loro cavalli di battaglia sanremesi. Tra gli ospiti di Mara Venier, in qualità di opinionisti, ci saranno Pino Strabioli, Francesca Barra e Adriano Aragozzini, direttore artistico del ‘Festival di Sanremo’ dal 1989 al 1993.

E ancora Pierpaolo Pretelli si esibirà in una delle sue performance a sorpresa ( teoricamente dovrebbe imitare Ultimo, le storie sui social con le prove di ieri hanno rivelato la sorpresa) mentre il giovane tenore Giuseppe Gambi canterà il brano “Adesso Esisti”. Patrizia Baldi, moglie dell’indimenticabile Claudio Villa, sarà protagonista di un’ampia intervista nella quale ripercorrerà la loro storia d’amore e il successo internazionale di una delle voci italiane più amate nel mondo con oltre 45 milioni di dischi venduti. Non solo Sanremo in questa puntata di Domenica IN. L’autore e regista Michele Guardì, interverrà per presentare il suo romanzo ‘Il Polentone’.

L’appuntamento con la nuova puntata di Domenica IN è per le 14 di oggi su Rai 1.