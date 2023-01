Veronica Ciardi 22 anni dopo il Grande Fratello a Verissimo

Famosa per la sua partecipazione al Grande Fratello 10, Veronica Ciardi è stata ospite di Verissimo il 28 gennaio 2023 con suo marito Federico Bernardeschi

Tra gli ospiti della puntata del 28 gennaio 2023 di Verissimo ci sono stati anche Veronica Ciardi e suo marito Bernardeschi. Il pubblico di Canale 5 ha commentato molto la puntata del programma di Silvia Toffanin sui social, non senza critiche e frecciate parecchio acidelle verso la Ciardi. Il motivo? 12 anni dopo la sua partecipazione al Grande Fratello , il reality che l’ha fatta conoscere al grande pubblico nel 2010, la Ciardi è apparsa molto diversa. Non una novità per chi segue l’ex concorrente del GF sui social, e non avrà avuto molto da ridire. Ma per chi non la vedeva in tv dal 2010, il cambiamento si è fatto notare e non solo per via delle lentine azzurre che l’ex gieffina ha indossato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. Sono passati 12 anni e oggi la vita di Veronica è sicuramente molto diversa da quella che la ragazza romana in cerca di popolarità aveva nel 2010 al suo debutto nel reality di Canale 5. Oggi Veronica è una donna realizzata, è una moglie, è una mamma, temprata anche e certamente abituata alle critiche che arrivano dalle male lingue sui social.

La storia di Veronica Ciardi e Federico Bernardeschi

Una storia travagliata e caratterizzata da alti e bassi quella di Veronica e il calciatore ex Juventus. I due infatti hanno affrontato dei momenti difficili, si sono anche allontanati per un periodo. Federico Bernardeschi, era stato identificato come il fidanzato di Veronica Ciardi intorno al 2016-2017. Poi la rottura. I due svelarono d’essere rimasti in buoni rapporti e di loro non si è più parlato per molto tempo. Poi all’improvviso la notiziai: il ritorno di fiamma e la nascita di un bambino nel 2019 con tanto di matrimonio a sorpresa che spiazzò tutti.

Nello studio di Verissimo il calciatore ha anche raccontato di come la prima volta che chiese a Veronica di diventare sua moglie, lei rifiutò: “Lei non mi ha detto di no, mi ha detto di sì sul momento perché l’amore c’era. Però poi, dopo, mi ha parlato e mi ha detto ‘guarda, abbiamo altre cose da affrontare prima di questo passo’. Però devo dire che ad oggi aveva ragione”.

L’unico rammarico di Veronica: non aver avuto il suo papà accanto. Nel 2020 infatti, è venuto a mancare.