Alessandro e Ida stanno insieme per finta? Il gossip impazza, Riccardo attende il confronto

Ida e Alessandro stanno fingendo di stare insieme ma in realtà non sono una coppia ma solo amici? Il gossip impazza mentre Riccardo dovrebbe accettare un faccia a faccia

Ida e Alessandro hanno lasciato lo studio di Uomini e Donne ormai da un paio di mesi. A dispetto di tutti i pronostici, quello di Tina Cipollari compreso, tra di loro le cose vanno a gonfie vele. Hanno trascorso le feste di Natale insieme, a Capodanno sono stati insieme al figlio di Ida a Torino in compagnia di Gemma; poi sono volati a Miami dove si sono rilassati e hanno trascorso dei giorni all’insegna del mare e del divertimento. Ovviamente tutto immortalato e raccontato sui social, dove la Platano è molto, molto attiva. Poi i fine settimana insieme, come quello appena trascorso passato insieme in montagna. Insomma una coppia felice tutti lo penserebbero. In realtà, a detta di alcuni commentatori social, Alessandro e Ida starebbero insieme per finta. Questo gossip nascerebbe da alcuni pettegolezzi trapelati a causa di alcuni racconti fatti da amici di Alessandro. Non ci sono prove per dimostrarlo. Secondo alcuni spettatori di Uomini e Donne che sostengono questa tesi, la prova principale sarebbe il comportamento di Ida e Alessandro: è vero che i due passano molto tempo insieme ma non si baciano mai. Insomma l’accusa è questa: stanno insieme si coccolano, sono come amici, cenano ma poi che cosa concludono? Non ci soo baci passionali…Ma noi siamo in camera da letto con Ida e Alessandro per poter giudicare tutto questo? A detta di molti però, questa sarebbe una situazione di comodo per entrambi: sono seguiti sui social, cercano visibilità, si godono insieme la loro storia…Ci sarebbe però un ma. Questa accusa nascerebbe dal fatto che Ida avrebbe chiesto di incontrare Riccardo per un confronto. Molti dunque si sono chiesti: ma se ti stai godendo la tua storia d’amore e sei felice, perchè mai dovresti essere interessata a un confronto con il tuo ex?

Ida vuole tornare a Uomini e Donne per un confronto con Riccardo

Alla parrucchiera non sarebbero piaciute alcune dichiarazioni che in questa settimana Riccardo ha rilasciato al Magazine di Uomini e Donne. E così invece che alzare il telefono, chiamarlo e dirgli qualcosa ( se mai ce ne fosse il bisogno) avrebbe chiesto alla redazione di avere un faccia a faccia con Riccardo. E sappiamo come vanno a finire questi confronti tra i due, tra urla e accuse di ogni genere.

In molti però si chiedono la stessa cosa: hai un lavoro che va alla grande, un figlio che ami, un compagno con cui stai bene, che bisogno hai di tornare in tv per un faccia a faccia con il tuo ex che hai accusato di averti fatto tanto del male? Non sarebbe il caso di goderti la vita fuori? E’ anche per questo che a detta di molti, l’accusa mossa a Ida e Alessandro, ossia quella di stare insieme per finta, sarebbe fondata.

Non ci resta che attendere le prossime puntate di Uomini e Donne per capire come andrà a finire.