Il grazie di Fabio Fazio a Liliana Segre e agli italiani: in milioni per Binario 21

Il ringraziamento di Fabio Fazio per il successo di Binario 21: alla Rai, al pubblico ma soprattutto a Liliana Segre e a chi è andato già a visitare il Memoriale e a chi ci andrà

Prima di salutare il pubblico di Che tempo che fa nella serata del 29 gennaio 2023, Fabio Fazio ha dedicato alcuni minuti al ringraziamento per tutti i telespettatori ma non solo. Nella giornata della memoria la Rai ha deciso di regalare al pubblico una pagina si dolorosa, ma anche altrettanto importante, con la toccante testimonianza di Liliana Segre. Una pagina di tv ma anche una pagina di storia, perchè la senatrice si è aperta come raramente aveva fatto in tv, coinvolgendo davvero milioni di persone con il suo racconto. Esperienza vissuta che non va cancellata ma tramandata, per non dimenticare. E i telespettatori hanno apprezzato: Binario 21 ha superato ogni aspettativa. Ben 4 milioni i telespettatori che hanno seguito il programma in diretta dalla stazione centrale di Milano. Ma non solo. Sabato 28 gennaio e domenica 29, le file al memoriale della Shoa, erano lunghissime. Tanta la gente che non conosceva questo posto, tante le persone che hanno deciso di andare a vedere con i loro occhi. Per questo il grazie di Fabio Fazio è andato a tutti: al pubblico, a Liliana Segre, alla Rai che ha creduto in questa serata ospitandola su Rai 1.

Il ringraziamento di Fabio Fazio per Binario 21

“Tengo molto a ringraziare ancora una volta la senatrice Liliana Segre per il regalo che ci ha fatto l’altra sera” ha detto Fabio Fazio visto il riscontro che c’è stato con Binario 21. E ancora: “Desidero ringraziare la Rai per il coraggio che il nostro amministratore delegato Fuortes ha avuto, i telegiornali che ci hanno supportato, Tg1, Tg2, Tg3 sono stati molto generosi”.

Un grazie anche al pubblico: “Fatemi dire grazie a chi ha seguito il programma perché abbiamo raggiunto un importantissimo obiettivo: siamo stati visti da milioni di ragazzi. Era proprio quello a cui volevamo arrivare“.

E come dicevamo in precedenza, anche un riscontro tangibile poi: “Questa è la cosa più importante. Pensate che oggi al Memoriale ci sono state 6 mila persone che sono andate in visita. Speriamo che tantissimi altri continuino tutti i giorni a visitarlo”.