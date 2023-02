L’esilarante siparietto di Alessandro Cattelan che sgrida tutti prendendo in giro Diaco

Alessandro Cattelan non resiste e dal suo programma prende in giro Pierluigi Diaco e lo sketch è esilarante

Chi si è perso la puntata di Stasera C’è Cattelan in onda il primo febbraio 2023 su Rai 2 farebbe bene a rivederla e non solo per la parte in cui Alessandro Cattelan e Fedez hanno rischiato grosso! Il conduttore di Rai 2 ha regalato un paio di siparietti niente male, anzi molto molto esilaranti, da non perdere. Cattelan e i suoi ospiti si sono divertiti a prendere un po’ per i fondelli ( scusate si può dire fondelli sul web?) Pierluigi Diaco dopo lo sclero avuto a BellaMa’. Tutto è iniziato con il rapper Mike Lennon che ha detto ‘caz**rola’. C’è stato uno sketch davvero simpatico e poi ne è seguito anche un altro con Fedez.

Alessandro Cattelan prende in giro Pierluigi Diaco

Cattelan, avvicinandosi a Mike Lennon, dopo che il giovane rapper ha detto “cazzarola” ha iniziato a imitare il suo collega di Rai 2. “Scusa cos’hai detto? Oh Mike! Oh, no, non si possono dire le parolacce. Qui siamo su Rai Due ed è servizio pubblico. Oh hai fatto una cosa molto brutta. Hai fatto una cosa molto brutta, una roba bruttissima. Chieda scusa immediatamente. Guarda cosa hai fatto?! Le parolacce si dicono? No! Hai ricevuto un’educazione? Ecco, quindi adesso chiedi subito scusa. Ripetilo forte. Non chiedere scusa solo a me, ma al pubblico a casa e in sala. Hai sbagliato e che ti sia da lezione in futuro” ha detto Cattelan mentre il pubblico era in delirio.

Il video di questo imperdibile momento

"non a me, al pubblico" è già uno dei miei momenti preferiti dell'anno #staseracecattelan pic.twitter.com/XAG3AVfABR — isabella insolia (@isainsolia) February 1, 2023

E ancora: “Poi chiedi scusa ai ragazzini da casa che ci guardano. E chiedi scusa a Diaco. Hai fatto una cosa molto brutta. Questa è una cosa bruttissima. E mi scuso anche io con il pubblico della Rai, che non è abituato e non vuole sentire certe cose. Perché è veramente sgradevole sentirle. Voi adesso potete sgridare Mike e commentare la puntata con il nostro hashtag che non contiene parolacce. Mike ripeto, non si fa! Adesso vengo a prenderti per un orecchio. E ricorda che già sei precario. Questa cosa che hai detto è molto brutta e quindi non farlo mai più”.

Per chi si fosse perso la vicenda legata a Diaco e alle parolacce a BellaMa’, un articolo per approfondire.