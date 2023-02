E’ sempre mezzogiorno: che emozione per Antonella Clerici la telefonata di Rinuccia

A E' sempre mezzogiorno una telefonata che emoziona tantissimo Antonella Clerici

A E’ sempre mezzogiorno come sempre si gioca, Antonella Clerici risponde al telefono e inizia una bellissima chiacchierata con Rinuccia. Un’emozione fortissima per la conduttrice che trova ancora una volta conferma di quanto E’ sempre mezzogiorno entri nelle case e nelle vite del suo pubblico. Caterina, per gli amici Rinuccia, ha perso presto suo marito e i suoi figli, tre maschi, sono rimasti orfani troppo presto. “Se n’è andato da Gesù mio marito che per te usciva pazzo e io ho comprato la televisione così grande che sembra un cinema. Voi siete la mia compagnia, tu Milly, la Daniele, tutti” racconta con grande entusiasmo la signora Caterina che per Antonella Clerici diventa subito Rinuccia. E’ una delle telefonate più belle in tv, è il racconto di una vita e di quanto la televisione possa dare e fare tanto.

La signora Rinuccia si racconta al telefono con Antonella Clerici

Rinuccia adora il festival di Sanremo, come per tantissimi italiani questa settimana per lei sarà speciale, incollata tutte le sere alla tv. “Io sono sola, i miei figli sono sposati e io passo il tempo con voi”.

Rinuccia è una ex insegnante di scuola elementare, è in pensione, è una nonna, è felice della sua vita nonostante il dolore per la morte di suo marito. Si è data da fare tanto e lo spiega alla sua amica Antonella Clerici e al pubblico di E’ sempre mezzogiorno. “Il mio lavoro è stato molto bello e adesso ho gli alunni che sono dottori, ingegneri e che mi stimano e mi vogliono bene come pure i miei figli. Io ho tre figli maschi che sono rimasti orfani presto e io ho lavorato per figli e nipoti, ne ho 6 di nipoti che adesso pure loro sono grandi”.

La telefonata potrebbe non finire mai, Rinuccia racconta che ieri ha preparato per la sua famiglia la paella, che è brava in cucina, che prende sempre carta e penna per gli appunti e scrive le ricette.Ha due televisori, uno è in camera da letto, così la mattina presto guarda Fiorello con Viva Rai, poi Eleonora Daniele, Antonella Clerici e tutti gli altri: “Vi voglio bene, siete i miei amici”.