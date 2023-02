Volano gli ascolti al mattino di Rai 1: super UnoMattina, Storie Italiane e boom per E’ sempre mezzogiorno

Si accende il mattino di Rai 1: numeri da record per tutti i programmi del mattino, ecco i dati di ascolto dell'8 febbraio 2023

Effetto Sanremo anche nel mattino degli italiani con ascolti pazzeschi che arrivano l’8 febbraio 2023. Basta guardare i numeri perchè a brillare, non è solo la prima serata del Festival. Si accende tutto il day time della rete con ascolti eccellenti sin dal mattino. Ieri Amadeus ha ringraziato tutti i colleghi che con affetto seguono Sanremo passo passo nel day time di Rai 1 e accolgono gli artisti, gli ospiti e raccontano tutto quello che il pubblico vuole sentire su questo Festival. E i conduttori di tutti i programmi Rai dovrebbero ringraziare Amadesu per l’effetto Sanremo che fa volare gli ascolti. Ieri Mattina record stagionale per UnoMattina di Massimiliano Ossini al 28% di share. Super record per Eleonora Daniele con il 29 % di share con il suo Storie Italiane e numeri clamorosi anche per Antonella Clerici che vola con il 20 % di share con il suo E’ sempre mezzogiorno. Risultato pazzesco per i tre programmi in onda nel mattino di Rai 1. E risultato pazzesco anche per la seconda serata del Festival con Amadeus che si porta al 62% di share. Numeri incredibili per un Sanremo che a quanto pare non divide ma mette tutti d’accordo. Ma vediamo nel dettaglio i numeri del mattino di Rai 1.

Gli ascolti dell’8 febbraio 2023: ecco tutti i dati

TgUnomattina 1.147.000 spettatori con il 20.18% (all’interno il Tg1 delle 8 a 1.514.000 e il 27.08%). A seguire Unomattina è visto da 1.539.000 spettatori con il 28.31% . Ottimo Massimiliano Ossini con il programma sul pezzo; e poi ancora la prima parte di Storie Italiane da 1.580.000 spettatori con il 29.07%. Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ottiene 1.898.000 spettatori (29.11%). Numeri da record per Eleonora Daniele. A seguire E’ Sempre Mezzogiorno è visto da 2.138.000 spettatori (19.83%). Altrettanto eccellenti i numeri di Antonella Clerici che vola con il suo programma che apre delle finestre anche sul Festival con interviste inedite che tanto stanno piacendo al pubblico. Ottimo lavoro per tutti.