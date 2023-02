Ascolti Sanremo 2023 seconda serata: è ancora boom. Si vola con il 62%

E' caccia al 60% di ascolti per Amadeus: ecco i dati auditel della seconda serata di Sanremo 2023, tutti i numeri

E’ una missione quasi impossibile quella di Amadeus per la seconda serata del Festival. Dopo il nuovo record di ascolti che Sanremo 2023 ha incassato il 7 febbraio con oltre il 64% di share, per Amadeus, fare meglio sarà molto molto difficile ma potrebbe accadere. Del resto nessuno ieri si aspettava di leggere, alla prima serata, quei numeri con un ascolto pazzesco. Oltre 10 milioni di media di spettatori e un Sanremo più social che mai. Si accenderanno gli ascolti anche nella seconda serata di Sanremo, l’8 febbraio 2023? Lo scopriremo come sempre con i dati di ascolto relativi alla serata dell’8 febbraio, disponibili qualche minuto prima delle 10. Grande attesa anche oggi dunque, per il Festival di Amadeus. La seconda serata ha visto di nuovo Morandi sul palco protagonista insieme ad Ama. Ma non solo. Per la prima volta insieme sullo stesso palco Massimo Ranieri, Al Bano e super Gianni. Lo spettacolo che una buona fetta di pubblico si aspettava. E voi, avete gradito questa serata? E ovviamente le 14 canzoni che non avevamo ancora ascoltato…14 Big che hanno regalato grandi emozioni sul palco dell’Ariston come solo la grande musica sa fare.

Sanremo 2023 ascolti seconda serata 8 febbraio 2023: i dati auditel

IN AGGIORNAMENTO-DATI DISPONIBILI DOPO LE 10

Arrivano i primi dati: (21.18/23.37) 14.087.000 – 61.1% (23.40/25.40) 6.281.000 – 65.7%

Con una media di 10 milioni e il 62% è ancora boom. Precisamente 10.545.000 con il 62.3%

Lo scorso anno, Sanremo aveva incassato un ascolto molto buono anche alla seconda serata di Sanremo, scongiurando il classico calo della seconda serata. Il direttore artistico dei record potrebbe ripetersi . Ma quali erano stati gli ascolti del suo Sanremo 2022? Un anno fa, su Rai 1 Festival di Sanremo 2022, seconda serata, aveva registrato nell’anteprima Sanremo Start 12.712.000 telespettatori, share 46,28%, nella prima parte 13.572.000, 55,28% e nella seconda, in seconda serata, 7.284.000, 57,33%. La media di serata è 11.320.000, 55,8% . Una media dunque cresciuta al mercoledì sera e non in calo come accadeva negli anni passati. Non dovrebbero esserci problemi con questa seconda serata, visto che la prima ha conquistato il 64…Si ambisce almeno a un 60%? Vedremo che cosa succederà. Vi aggiorneremo non appena i dati auditel arriveranno.

Intanto per i più curiosi, ecco i dati auditel relativi alla prima serata di Sanremo 2023.

Amadeus non ha potuto che ringraziare il pubblico, nei primi minuti della seconda serata del Festival. Ha ricordato dei picchi di 16 milioni di spettatori, spendendo parole d’affetto per tutto il pubblico che ha seguito con interesse la prima puntata. Un ringraziamento che si augura di poter fare anche dopo la seconda serata.