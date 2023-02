Ascolti terza serata Sanremo 2023: Amadeus alla prova GF VIP 7

Gli ascolti della terza serata di Sanremo 2023: ecco come è andata la terza puntata del Festival, tutti i dati

Ha stracciato i record della passata edizione e nella terza serata Amadeus spera di ripetersi con gli ascolti della terza puntata di Sanremo 2023. Con una piccola novità: la contro programmazione di Canale 5. Il 9 febbraio 2023 infatti, è andato in onda su Canale 5 il Grande Fratello VIP 7. Non dovrebbe essere un grosso ostacolo questo per Amadeus ma lo share si potrebbe abbassare, anche considerato il fatto che il GF VIP andrà lungo, almeno fino all’una e mezza. Un po’ di curiosità dunque, per questa sfida tra Grande Fratello VIP 7 e terza puntata di Sanremo 2023 c’è. Va detto che la vera sfida a distanza sarà quella con C’è posta per te, programma che di solito viaggia con 5 milioni di spettatori e il 30% di share. Numeri molto diversi da quelli che fa il Grande Fratello VIP che viaggia su una media del 20% di share. Per Amadeus non dovrebbe cambiare nulla. Mai dire mai però, perchè la serata sarà lunga e magari chissà, nei momenti “non graditi” il pubblico potrebbe cambiare rete. Succederà? Lo scopriremo come sempre alle 10 di oggi , quando saranno disponibili i dati di ascolto relativi alla terza serata del Festival. Se si dovesse pensare solo ai numeri dell’anno scorso, il dato da battere per Amadeus è il 54 % di media. Ma questi sono numeri molto lontani da quelli che il Festival di Sanremo 2023 ha fatto. Le prime due serate infatti hanno abbondantemente superato la media del 60 %, per cui questo, sarebbe il dato da raggiungere.

Prima di arrivare agli ascolti, che lo ricordiamo saranno disponibili alle 10 di oggi, rivediamo quello che era successo lo scorso anno. Il Festival di Sanremo 2022, terza serata aveva registrato nel segmento Sanremo Start 12.198.000 telespettatori, share 44,85%, nella prima parte 12.849.000, 53,2o%, nella seconda parte, in seconda serata, 5.475.000, 56,67%. La media era stata di 9.360.000, 54,10%. Insomma numeri che non dovrebbero spaventare Amadeus e tutta la squadra di Sanremo 2023, visto quello che è stato fatto martedì sera e mercoledì sera.

Non ci resta dunque che attendere anche per scoprire se il pubblico avrà aspettato con pazienza le due di notte, orario di chiusura della terza serata di Sanremo. “Volare bassi per schivare i sassi” ha detto Gianni Morandi ieri in apertura. E’ stato lui ad aprire la terza serata di Sanremo 2023 invitando Amadeus a non esaltarsi troppo per gli ascolti, perchè ancora non è finita! E Amadeus per tutta risposta è tornato sul palco con una diretta instagram.

Ascolti terza serata Sanremo 2023: ecco i dati auditel del 9 febbraio 2023

