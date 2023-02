Ascolti finale Sanremo 2023: è ancora record con il 66% di share ma Amadeus perde 1 milione di spettatori

E' boom di ascolti per la finale di Sanremo 2023: ecco i dati auditel per la quinta serata in onda l'11 febbraio 2023. Amadeus trionfa ma perde 1 milione di spettatori

Si viaggia su numeri da record anche per la finale di Sanremo 2023. Amadeus chiude le 5 serate con dati auditel davvero pazzeschi e anche la finale è un trionfo. Media del 66% di share, in crescita rispetto all’edizione del 2022 per Amadeus e il suo Festival. Una serata ricchissima di musica ma forse un po’ troppo lunga, con proclamazione del vincitore intorno alle 2 e venti di notte. Forse per Sanremo 2024 bisognerà rivedere il numero dei BIG in gara, anche se ogni anno Amadeus promette di cambiare e poi ne aggiunge sempre di nuovi…Detto questo, è stato un trionfo e anche la finale di Sanremo 2023 è stata seguitissima e chiacchieratissima sui social. Pubblico davanti alla tv, pubblico molto attivo sui social per commentare e grandi numeri anche su RaiPlay come in questi giorni è stato detto e raccontato.

I dati per la finale di Sanremo 2023 in onda l’11 febbraio 2023 ci rivelano che : Sanremo Start, dalle alle, è stato visto da 13.389.000 spettatori con il 57.73%. Nel dettaglio, la prima parte, dalle alle, è vista da 14.423.000 spettatori con il 62.7%, mentre la seconda parte, dalle alle, è seguita da 9.490.000 spettatori con il 73.65%. La media degli ascolti è di 12.256.000 spettatori e il 66% di share. Va detto che questi dati andranno poi rivisti perchè l’ultima parte di Sanremo, quella in onda dopo le 2 di notte, con la proclamazione del vincitore, saranno disponibili solo domani.

Ascolti Sanremo 2023: il confronto con l’edizione 2022

Che cosa era successo lo scorso anno? La finale di Sanremo 2022 alla sua quinta serata ha registrato nell’anteprima Sanremo Start 13.725.000 telespettatori, share 52,31%, nella prima parte 15.660.000, 62,05% e nella seconda un netto di 10.153.000, 72,09%. La media della serata è di 13.380.000, 64,9% di share per la finale. Come si può vedere, la media degli spettatori è di circa 1 milione in meno. Mentre ci sono due punti di share in più dovuto alla nuova rivelazione auditel. Possiamo dire che la finale del Festival di Sanremo 2023 è perfettamente in linea con la finale della passata edizione. Va detto che se l’obiettivo di Mediaset era quello di strappare qualche spettatore a Rai 1 per la finale, bhè C’è posta per te ha svolto in pieno il suo compito. 1 milione di spettatori in meno per una finale non è cosa da poco, nonostante i risultati mostruosi di questo Festival che segna, un nuovo record per la Rai, su questo non c’è molto da dire.

Qui i dati di ascolto di C’è posta per te