C’è posta per te sfida il Sanremo dei record: Maria de Filippi ci prova

Quali sono stati gli ascolti di C'è posta per te contro la finale di Sanremo 2023? Ecco i dati auditel dell'11 febbraio 2023

Se l’azienda chiede, Maria de Filippi risponde. E così C’è posta per te è andato in onda l’11 febbraio 2023 e questa mattina, tutti si chiedono quali saranno i dati auditel del programma di Canale 5. Una vera e propria incognita. Teoricamente, visti i dati auditel di questo Sanremo 2023 verrebbe da pensare che Amadeus, non dovrebbe avere il minimo problema e volare alla ricerca dell’ennesimo record per il suo Festival. Ma è anche vero che solo al sabato sera, c’è stata la vera contro programmazione di Canale 5, con un programma che viaggia tra i 4 e i 5 milioni di spettatori in questa edizione. Numeri molto diversi da quando un tempo, i programmi in onda nel prime time di Mediaset, si avvicinavano persino a quelli del Festival ( storica la vittoria di Barbara d’Urso con il suo Grande Fratello ). Dalla De Filippi non ci si aspetta nulla, se non che faccia il suo e magari, tolga qualche punto di share a Rai 1 . Il che cambierebbe di una virgola le carte in tavola visto che, questa edizione del Festival, insieme a quella del 2022, resterebbe una delle migliori della storia della kermesse. Cosa aspettarsi quindi dagli ascolti di C’è posta per te nella serata dell’11 febbraio, contro la finale di Sanremo? Bhè forse una media di 2 milioni di spettatori? Forse 3? Chi l’ha visto ha fatto 1 milione, Il Grande Fratello VIP quasi 2. Maria de Filippi ne farà almeno 3? Se ci riuscisse sarebbe un dato significativo, questo va detto. E’ anche vero che di fronte alla tv in questi giorni ci sono molti giovani che di solito neppure seguono le trasmissioni sulla generalista, per cui non è da escludersi che i fedelissimi di Maria de Filippi seguano il programma per poi sintonizzarsi su Rai 1 solo per le esibizioni dei loro preferiti. La puntata del sabato di Sanremo, la finale, è certamente la più attesa ma è anche vero che tutto si decide alla fine. Insomma i dati di ascolto dell’11 febbraio potrebbero regalare sorprese o amare delusioni. Come sempre lo scopriremo solo alle 10!

Gli ascolti di C’è posta per te contro Sanremo 2023: i dati dell’11 febbraio 2023

Maria de Filippi ha deciso di mandare in onda una puntata di C’è posta per te senza storie con ospiti. Stando alle voci di corridoio ( anche Fiorello ne ha parlato a Viva Rai 2), i Vip che erano previsti nella puntata di Sanremo dell’11 febbraio hanno gentilmente chiesto di non andare in onda con i loro interventi in questa serata così particolare…Sarà vero oppure no? Non lo sapremo mai …

Vi ricordiamo che l’articolo sarà aggiornato alle 10 con i dati auditel relativi alla serata dell’11 febbraio.