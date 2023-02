Numeri d’oro per Sanremo 2023: la proclamazione del vincitore vola con quasi 7 milioni

La proclamazione del vincitore di Sanremo 2023 da record: ecco i dati della finalissima ( con i numeri dopo le 2 di notte)

Quanti spettatori c’erano davanti alla tv alle 2 di notte, anzi quasi alle 3 quando Amadeus ha annunciato il vincitore della 73esima edizione del Festival? I dati di ascolto dell’ultima parte della finale di Sanremo 2023 sono arrivati oggi. E sono ancora una volta numeri eccellenti, numeri che consacrano Amadeus con un altro Sanremo dei record. La finale di Sanremo 2023 come saprete, si è chiusa intorno alle 2,40 persino una decina di minuti prima rispetto a quello che era stato annunciato in scaletta! La proclamazione di Marco Mengoni vincitore del Festival è arrivata intorno alle 2 e mezza. E sapete quanti spettatori c’erano davanti alla tv in quel momento? Ben 7 milioni, numeri eccezionali se si considera che un anno fa Amadeus aveva salutato il pubblico alle 2 di note e c’era meno pubblico.

Boom per la finalissima di Sanremo 2023: si vola anche con la proclamazione

L’esibizione dei 5 cantanti in top 5 e la proclamazione di Marco Mengoni come vincitore di Sanremo 2023 raggiunge l’86,3% e quasi 7 milioni di spettatori. I dati rivelano gli ascolti dalle 02:00 alle 02:41.

Probabilmente quindi se si fosse fatta la media con questi dati, gli ascolti della finale sarebbero stati ancora più alti.

Vediamo i numeri rivelati ieri dall’auditel

Ricordiamo quelli che erano stati gli ascolti dello scorso anno. La prima parte (21.22-23.54) è stata vista da 15 milioni 660 mila spettatori, con uno share del 62.1 per cento, mentre la seconda (23.58–1.48) ha avuto 10 milioni 153 mila telespettatori, con uno share del 72.1 per cento.La proclamazione del vincitore (1.49-1.56) è stata vista da 6 milioni 422 mila persone, con uno share del 73.4 per cento. Parliamo quindi di circa il 10% di share in più rispetto allo scorso anno. E c’erano anche molti più spettatori, nonostante la differenza di orario, davanti alla tv per scoprire il nome del vincitore di Sanremo 2023 ( esito tra l’altro decisamente più scontato dello scorso anno). Ricordiamo anche che nel 2022 il picco di ascolto è stato registrato alle 22.38 con 16 milioni 894 mila, quello di share all’1.47 con l’81.2 per cento. Insomma un altro Sanremo da record per Amadeus che avrebbe voluto godersi questo successo ma purtroppo, suo malgrado, è stato anche travolto dalle polemiche arrivate dal mondo della politica.