BellaMa’ record stagionale: crolla Rai 1, Diaco piglia tutto

Boom clamoroso di ascolti per Bellama' su Rai 2: Diaco senza Bortone e Paradiso asso piglia tutto

Boom di ascolti per BellaMa’ su Rai 2. Se la prima rete cede, la seconda raccogliere. E’ quello che è successo nel pomeriggio del 13 febbraio 2022 quando Rai 1 ha deciso, in modo parecchio incomprensibile, di spegnersi, nella settimana post Sanremo e fare spazio all’informazione. Le elezioni regionali e una edizione straordinaria del TG che non è stata vista da nessuno, il risultato? BellaMa’ vola con quasi 900 mila spettatori. Molto bene anche Ore 14 e crolla invece il pomeriggio di Rai 1. Ne approfittano anche Uomini e Donne e Terra amara, quasi a 3 milioni di spettatori nel pomeriggio del 13 febbraio. E Diaco mostra il suo nuovo BellaMa’ al pubblico che di solito segue Oggi è un altro giorno e chissà, forse con questa formula rinnovata, decisamente più piacevole della precedente ( ma che nulla ha a che fare con quella che doveva essere la mission del programma) potrebbe convincere qualche spettatore all’ascolto. Ma vediamoli questi numeri di ieri, con i dati di ascolto di BellaMa’ in onda il 13 febbraio e non solo.

Gli ascolti del pomeriggio e il trionfo di BellaMa’

Su Rai2 Ore 14 molto bene in diretta con 800.000 spettatori pari al 6.8% e BellaMa’ addirittura fa meglio di Milo Infante, cosa mai accaduta prima. Il programma di Diaco vola, triplicando in share gli ascolti con 895.000 spettatori pari al 9.6%. Facciamo notare anche la presenza di Al Bano nello studio di Rai 2. A dimostrazione che questi speciali non interessavano a nessuno, il Tg2 Speciale Elezioni, dalle 17:30 alle 19, crolla 394.000 spettatori pari al 3.3%. BellaMa’ prosegue dunque sulla scia degli ottimi ascolti fatti anche durante la settimana di Sanremo. Ci sono voluti solo 5 mesi ma alla fine, qualcosa si è mossa.

Oggi è un Altro Giorno, in onda dalle 14:11 alle 14:51 fa il suo con una media di 1.920.000 spettatori con il 15.5%. A seguire Tg1 – Lazio e Lombardia al Voto, dalle 14:51 alle 17, è visto da 1.093.000 spettatori con l’11.2%, mentre La Vita in Diretta realizza un ascolto di 2.522.000 spettatori con il 22.2% (presentazione a 1.849.000 e il 19.4%).

Su Canale5 Beautiful conquista 2.413.000 spettatori (18.5%) e Terra Amara 2.701.000 spettatori (21.5%), mentre Uomini e Donne ottiene 2.863.000 spettatori pari al 27.2% (Finale a 2.275.000 e il 24.4%), Amici 1.891.000 spettatori pari al 20.7% e Grande Fratello Vip 1.601.000 spettatori pari al 17.8%. A seguire Un Altro Domani sigla 1.273.000 spettatori (13.5%), mentre Pomeriggio Cinque incolla davanti al video 1.165.000 spettatori (11.9%) nella presentazione di pochi minuti, 1.496.000 spettatori (13.4%) nella parte più corposa e 1.617.000 spettatori (13%) ne I Saluti.