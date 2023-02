Francesco Mango a Pomeriggio 5: “Sono bisessuale, mia moglie Viola Valentino lo sa”

A Pomeriggio 5 il racconto di Francesco Mango: il marito di Viola Valentino confessa di essere bisessuale

Chi segue Pomeriggio 5 sa bene che da mesi, Barbara d’urso, segue il caso “Francesco Mango“. Il marito di Viola Valentino in quello studio ha parlato di tutto. E’ stato accusato di aver manipolato la cantante fino ad arrivare al matrimonio; di aver avuto per anni una relazione parallela mentre stava insieme a lei; di averle fatto del male sia fisico che psicologico; di aver preso il reddito di cittadinanza senza dire nulla a quella che è poi diventata sua moglie, mentendo sulle sue condizioni di salute. Insomma una vera e propria potenza di fuoco. Il Mango ha sempre cercato di difendersi, dando delle spiegazioni a suo dire credibili. Ieri, è stato nuovamente ospite del programma di Barbara d’urso e ha spiegato che le cose vanno meglio e che ha anche trovato un vero lavoro: “Grazie a te sto ritrovando un po’ di dignità e sto facendo un bel lavoro. ” Ma nella puntata di ieri, sono state altre le dichiarazioni di Mango che hanno destato nuovo chiacchiericcio. L’uomo infatti, ha detto di essersi preso una cotta per Vladimir Luxuria.

Le parole di Francesco Mango a Pomeriggio 5

Nella puntata del programma di Canale 5 in onda ieri, il marito di Viola Valentino ha raccontato: “Devo lanciare un piccolo sassolino. Voglio lanciare questo sassolino che ho nel cuore. Io frequentavo le discoteche e vivevo a Roma. E ho preso una cantonata per Vladimir Luxuria a livello platonico. Non l’avevo mai conosciuta e avevo presto questa cotta. Da lì avevo capito che sono bisessuale platonico.“

E ancora: ” Perché poi quando l’ho raccontato a mia madre, tac, automaticamente fuori casa subito. Mi hanno detto un bel goodbye. Queste dicerie per anni dopo… fanno male, alla fine come dice mia moglie e il mio migliore amico… mi sono levato il sassolino e sto meglio. So che dire che sono bisessuale non è scioccante.“

Mango ha poi continuato con queste parole il suo racconto: “Tu sei una persona che sei riuscita a tirarmi fuori tutto. Però questa volta non mi abbandonate perché è brutto restare soli. Mia moglie Viola sa che sono bisessuale. La cattiverie delle persone che mi hanno scritto cose brutte per anni.“

In studio è stato chiesto a Mango la verità su questi tradimenti: “Se ho mai tradito Viola? No! Questa confessione ha senso per me e ora starò un’altra settimana a letto. So che non è una malattia essere bisessuale. Non è che ora sono innamorato di Vlady, è una cosa successa anni fa. “

E ancora: “Ora dico che potrei innamorarmi di chiunque. Sono rimasto solo fuori da qui. Questa mia cosa non l’ho mai detta se non a mia madre e a mia moglie. La gente è cattiva, mi scrivono delle cose brutte. Sono anche bipolare, ma sono cose separate questa e la bisessualità. Ma quando esco di qui rimango solo fidatevi”.