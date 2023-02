Gina Lollobrigida, a un mese dalla morte il figlio tenta l’ingresso nella villa ma non ci riesce

Cosa è successo davanti alla villa di Gina Lollobrigida? Andrea Piazzolla non nasconde la soddisfazione

A un mese dalla morte di Gina Lollobrigida è accaduto qualcosa. Si torna a parlare dell’attrice che nel 2017 ha voluto fare testamento, il testamento che quasi un mese fa, poco dopo la sua morte, è stato aperto svelando che il suo patrimonio è stato diviso tra il figlio Milko e Andrea Piazzolla. Negli ultimi anni della sua vita Gina Lollobrigida teneva molto alle sue statue, le foto, le sue opere, come racconta a Storie Italiane Paola Comin, amica carissima della Lollo. Ieri mattina il figlio di Gina Lollobrigida aveva appuntamento con il notaio per entrare nella villa della madre ma è accaduto qualcosa. Milko ha provato ad entrare, convocato dal notaio per fare l’inventario, il figlio di Gina Lollobrigida non è riuscito a superare il cancello, nemmeno il custode ci è riuscito. Ha provato a scavalcare ma poi ha evitato, ai microfoni di Storie Italiane fa una battuta, aveva paura che magari lo denunciassero. “E’ stato un mese dove quello che è uscito sui giornali e in tv e tutto è stata una cosa vergognosa” ha proseguito Milko. Non ne vuole più parlare e non ci pensa nemmeno più. Vuole ricordare sua madre per quella che era, una persona semplice, schietta, un’artista: “Quello che mi ricordo io quando stavo con lei”.

Il figlio di Gina Lollobrigida tenta di entrare nella villa, Andrea Piazzolla soddisfatto

Andrea Piazzolla intervistato spiega che non ne sa molto di quanto accaduto, sa che ci doveva essere un incontro nella villa di Gina Lollobrigida. Per lui era una cosa sbagliata, come sempre pensa prima al dolore per l’assenza dell’attrice, così commenta.

“Non posso nascondere che sono stato felice perché era una cosa da evitare in questo giorno. Oggi bisognava solo ricordarla, il resto bisognava rimandarlo a prima o a dopo ma non oggi“. E’ accaduto che è stata staccata la corrente, il gestore ha interrotto la fornitura proprio ieri, che strana coincidenza.A Subiaco respira un po’ più di serenità perché sa che lì Gina è protetta e sente di essere più vicino a lei. E’ a Subiaco che Andrea Piazzolla è andato per ricordare la Lollobrigida a un mese dalla sua morte. E’ ancora sotto processo, è ancora tutto da decidere mentre Milko e Rigau continuano a ripetere che è sparito tutto, tanto.