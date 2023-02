Domenica IN dal sapore Sanremese il 19 febbraio: ecco tutti gli ospiti di Mara Venier

Ecco tutto quello che succederà nella puntata di Domenica In del 19 febbraio 2023: tutti gli ospiti di Mara Venier

Dopo il grande successo della puntata di Domenica IN in diretta da Sanremo, Mara Venier torna in onda anche il 19 febbraio 2023 con tanto spazio dedicato all’ultima edizione del Festival. Una edizione dai numeri clamorosi per cui ancora spazio alla musica ma anche alle storie, visto che questa volta ci sarà più tempo per le interviste agli artisti. Chi ci sarà nella prossima puntata di Domenica IN? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la lunga lista di tutti gli ospiti che vedremo nella puntata di Domenica In del 19 febbraio. Sono sei i cantanti che hanno partecipato a Sanremo: sei artisti che si racconteranno nello studio di Roma per la puntata 23 di Domenica In. Volete scoprire tutti i dettagli? Ecco per voi le anticipazioni.

Domenica In: tutti gli ospiti del 19 febbraio 2023

Tanti gli ospiti che interverranno in studio. In apertura, un ampio spazio dedicato ai protagonisti del Festival di Sanremo 2023 con Gianluca Grignani che si esibirà cantando “Quando ti manca il fiato” (12° posto). La scorsa domenica il cantante aveva deciso di interrompere la sua esibizione in playback per ballare con Mara Venier, cosa dobbiamo aspettarci di nuovo? E ancora, direttamente da Sanremo con i preparativi del matrimonio in corso, i Coma_Cose con “L’Addio” (13° posto). Si parla ancora del famoso bacio tra lui e Fedez: nella puntata di Domenica In ci sarà anche Rosa Chemical con “Made in Italy” (8° posto). Giovanissima ma con tantissimo talento e una canzone che sta piacendo tanto: Ariete con “Mare di Guai” (14° posto). Non è finita qui, sempre da Sanremo arrivano anche Leo Gassmann con “Terzo Cuore” (18° posto) e Will con “Stupido” (26° posto).

In studio presenti anche in qualità di opinionisti Marino Bartoletti, Simona Izzo, Pino Strabioli e Luca Tommassini.

Albano Carrisi racconterà le sue emozioni vissute sul palco di Sanremo nel corso della sua lunga carriera, oltre ad esibirsi in un medley di successi accompagnato al pianoforte dal maestro Alterisio Paoletti. Andrea Delogu conduttrice di ‘PrimaFestival’ a ‘Sanremo 2023’, si racconterà tra vita privata e carriera.

E poi spazio alla promozione della fiction di Rai 1 visto che il 19 febbraio debutta Resta con me. L’attore Francesco Arca interverrà per presentare la nuova fiction ‘Resta con me’, con la regia di Monica Vullo e in onda su Rai1 da domenica 19 febbraio per 8 puntate; con lui in studio anche il bambino Mario Di Leva, che nella fiction interpreta il piccolo Diego. L’appuntamento con Domenica In è per domani alle 14 su Rai 1.