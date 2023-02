Luciana Littizzetto chiama Zerbi a C’è posta: il fidanzato ideale è Leandro, con le donne non va

Luciana Littizzetto cerca un fidanzato per Rudy Zerbi a C'è posta per te: visto che con le donne non funziona...

Puntata parecchio esilarante soprattutto nella prima parte quella di C’è posta per te in onda il 18 febbraio 2023. Luciana Littizzetto infatti ha deciso di convocare 4 persone single, per provare a far esplodere l’amore a pochi giorni da San Valentino. Visto che lei da anni prova a cercare il fidanzato ideale tramite Maria de Filippi ma non ci riesce, ha provato a essere quindi la cupido di qualcun altro. Non è andata benissimo a dire il vero…Tra i “convocati” nello studio di C’è posta per te, anche Rudy Zerbi affiancato da Tommaso Zorzi, Alessia Marcuzzi e Alessandra Celentano. Ma la scelta fatta per il coach di Amici ha stupito tutti, visto che per lui Luciana Littizzetto, ha scelto un uomo. Il motivo? Semplice: visto che Rudy ha avuto 4 figli con tre mogli diverse e non riesce ad avere nessuna relazione stabile con una donna, vuol dire che c’è qualcosa che non va, meglio provare a cambiare e puntare su un uomo quindi…

A C’è posta per te il fidanzato ideale di Zerbi: è Leandro

“Facciamo entrare l’anima gemella di Rudy, si chiama Leandro, è un maschio. Ha 38 anni, vive a Livorno, è divorziato e di professione fa il commesso da Tiger“, ha esordito Luciana, che ha poi continuato rivolgendosi proprio a Rudy Zerbi: “Hai provato con tutte le donne del creato e non è andata bene, diventa fluido Rudy, diventa un Fluimucil“. E ancora: “Ora però puoi chiudere la bocca dallo stupore, Maria De Filippi me lo aveva però detto che anche a Tu Si Que Vales l’occhio nei maschi ti cadeva sempre lì. Hai l’occhio paccoide“. La proposta di Luciana in un primo momento ha stupito il coach che poi si è prestato al gioco. Zerbi ha scherzato dicendo che effettivamente da anni il suo sogno erotico è quello di passare una notte con un vichingo e chissà…Il pubblico in studio ha apprezzato questo momento pieno di risate nel programma, e quello a casa, avrà regalato il picco di share che Luciana Littizzetto si augurava di fare?