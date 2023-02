Da Mare Fuori a C’è posta per te: tre amatissimi attori ospiti di Maria de Filippi

C'è posta per te chiude con una bellissima sorpresa per tutti i fan di Mare Fuori: tre attori saranno ospiti di Maria De Filippi

Non sappiamo ancora quando succederà ma sicuramente nelle prossime due settimane. Come saprete infatti, questa edizione di C’è posta per te volge al termine. A marzo infatti arriverà al sabato sera il serale di Amici 22. Ma Maria de Filippi chiuderà con il botto questa edizione un po’ sottotono del programma di Canale 5. Gli ascolti di C’è posta per te non sono mai decollati e quella che sta per concludersi è una delle edizioni meno viste degli ultimi anni ( se poi si fa la media anche con la puntata in onda contro Sanremo, il disastro è servito). Per il gran finale Maria de Filippi si prepara comunque, ai fuochi d’artificio e ha scelto di pescare da un grande successo Rai per raccontare una storia a lieto fine. Tre dei protagonisti di Mare Fuori, l’amatissima serie in onda in questi giorni su Rai 2, saranno protagonisti di una delle ultime puntate di C’è posta per te. Chi sono? Curiosi di scoprire di chi si tratta? E allora ecco per voi tutte le anticipazioni relative alle prossime puntate del programma di Canale 5.

Da Mare Fuori a C’è posta per te: tre amatissimi attori davanti alle buste

Stando alle anticipazioni circolate in queste ore in rete, gli attori di Mare Fuori 3 protagonisti di una delle ultime puntate di Mare Fuori saranno Kyshan Wilson, che nella serie interpreta Kubra. E poi Carmine Recano, che in Mare fuori è l’amatissimo comandante. E per finire uno degli attori più amati delle tre stagioni della serie girata a Napoli, nel carcere minorile Nisida. Parliamo di Giacomo Giorgio che in Mare Fuori è Ciro. A dirla tutta il cattivissimo Ciro è morto nella serie precedente ma è sempre presente anche nelle nuove puntate di Mare Fuori. Così presente che c’è persino chi pensa che nella quarta stagione di Mare Fuori, Ciro tornerà dagli inferi per compiere la sua vendetta. Chissà se Giacomo Giorgio si lascerà scappare qualche anticipazione proprio nello studio di C’è posta per te. Staremo a vedere! Vi ricordiamo che le ultime puntate di C’è posta per te andranno in onda nelle prossime settimane e poi a metà marzo arriverà il serale di Amici 22.