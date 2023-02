Maurizio Costanzo da un mese era in clinica, dopo l’intervento le condizioni si sono aggravate

Maurizio Costanzo è morto in clinica, era ricovato da un mese, aveva subito un intervento

A La vita in diretta l’informazione che Maurizio Costanzo è morto in clinica, dove era ricoverato da circa un mese. La giornalista de La vita in diretta si trova proprio davanti alla clinica Paideia nel quartiere Parioli di Roma. Racconta dell’intervento che ha subito Maurizio Costanzo e che adesso la sua salma si trova nella sala mortuaria della clinica. Questa mattina Maria De Filippi è rimasta a lungo sola con lui, un lungo saluto, poi è andata via. Si attende il suo ritorno con il resto della famiglia. Solo alla famiglia è permesso l’ingresso, infatti ha visto arrivare anche Michele Guardì ma non è riuscito ad entrare. La notizia della morte di Maurizio Costanzo è arrivata oggi alle 13 e ha colto di sorpresa tutti, nessuno sapeva fosse ricoverato. Molti raccontano che era operativo fino a ieri, che continuava a scrivere, a rispondere al telefono, ad essere presente nonostante i problemi di salute.

Maurizio Costanzo è morto in clinica, le cause del decesso

“Lo stanno celebrando e ricordando tutti in questi moment. Si è visto passare Michele Guardì che ha provato a venirlo a salutare per l’ultima volta però l’accesso alla clinica è preclusa solo ai parenti e non pare che ci siano dentro né i figli né Maria De Filippi, però sono attesi stamattina”. E’ la giornalista de La vita in diretta che racconta: “Maria De Filippi è stata con lui a lungo dopodiché si sono, come dire, salutati per un attimo, in attesa di un ritorno della famiglia”.

Sappiamo che la salma di Maurizio Costanzo si trova nella camera mortuaria quindi al piano -1 della clinica. Sappiamo che era ricoverato qui da circa un mese: “Qui aveva subito un intervento, era un intervento leggero che definiscono quasi di routine . Voglio precisare che l’ufficio stampa della clinica ha demandato all’ufficio stampa della Fascino, e quindi di Maurizio Costanzo e di Maria De Filippi, tutte le informazioni. Abbiamo parlato con Betty, il suo ufficio stampa da 23 anni, ed è lei appunto che ci ha raccontato di questo percorso dell’ultimo mese dove man mano le condizioni si sono aggravate fino a questa mattina, quando proprio dalla Fascino l’hanno chiamata dicendo di avvisare l’Ansa che Maurizio Costanzo era morto”.

Si parla di un intervento al cuore, ma non c’è conferma che fosse questo il suo problema di salute. Nessuno sapeva, forse pochi sapevano e hanno mantenuto il riserbo.