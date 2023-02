Che tempo che fa omaggia Maurizio Costanzo: stasera una puntata speciale su Rai 3

Una puntata speciale di Che tempo che fa oggi su Rai 3 per ricordare Maurizio Costanzo

L’addio a uno dei pilastri della storia della tv e del giornalismo: Maurizio Costanzo. Una figura rassicurante che per decenni ha saputo raccontare anni difficili con coraggio e professionalità: con queste parole viene annunciata da Rai 3 la puntata speciale di Che tempo che fa in onda oggi alle 20. Sarà Fabio Fazio, che con il conduttore aveva un rapporto davvero speciale, a dare l’ultimo saluto a Maurizio Costanzo. Nella puntata speciale di oggi, 25 febbraio 2023, vedremo alcune delle interviste che Costanzo aveva rilasciato a Fabio Fazio per il suo programma di Rai 3. Ieri il conduttore di Che tempo che fa, aveva espresso tutto il suo cordoglio alla famiglia di Maurizio, a Maria, a suoi figli, per questa perdita. Non riusciva neppure lui a crederci: “Ci eravamo sentiti anche dopo Binario 21, mi aveva mandato dei messaggi” ha detto Fazio in una video intervista diffusa anche sui canali social del programma di Rai 3. Nessuno ci ha creduto, perchè Maurizio, anche in ospedale, dove era ricoverato da tempo, continuava a lavorare. E forse, tutte le persone che gli hanno voluto bene, hanno pensato che in qualche modo, fosse immortale, che avrebbe continuato a fare quello che amava di più per sempre.

Le parole di Fabio Fazio per salutare Maurizio Costanzo

“E’ molto strana questa giornata, con la notizia della morte di Maurizio, noi avevamo un bellissimo rapporto. Lui aveva molto affetto per me. Mi sembra incongrua la sua assenza perchè quando una persona come lui non c’è più, manca un pezzo della vita di tutti noi. Lui ha trasformato un programma in una abitudine che fa parte quindi della vita di una persona. E’ come se mancasse un pezzo fisico della città, della casa in cui viviamo. E’ una vera perdita e se ne va un uomo che ha raccontato l’Italia della seconda metà del ‘900. Ogni giorno che passa, ci rendiamo conto che è finito un tempo. C’è molta malinconia” ha detto Fabio Fazio ricordando Maurizio Costanzo poche ore dopo la notizia della sua morte.

L’appuntamento con la puntata speciale di Che tempo che fa è per le 20 di oggi su Rai 3.