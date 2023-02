Verissimo presenta Ciao Maurizio: una puntata speciale con Silvia Toffanin

Silvia Toffanin conduce una puntata speciale di Verissimo dedicata a Maurizio Costanzo

Programmazione speciale anche domenica pomeriggio per ricordare Maurizio Costanzo. Non dovrebbe andare in onda la puntata di Amici 22 ( dovrebbero andare in onda invece Beautiful e Terra amara al posto del talent di Maria de Filippi). Ma è certo invece che vedremo una puntata speciale di Verissimo. Nelle ultime ore infatti Silvia Toffanin ha confezionato con la squadra di Verissimo una puntata speciale che sarà trasmessa il 26 febbraio. Gli ospiti previsti per la puntata di domenica andranno probabilmente a occupare altre puntate in onda nelle prossime settimane. Lo speciale di Verissimo previsto per il pomeriggio del 26 febbraio si intitolerà Ciao Maurizio. Una puntata per rendere omaggio al giornalista che si è spento nella giornata del 24 febbraio a 84 anni. Non ci sono ancora anticipazioni relative al programma di Silvia Toffanin, probabilmente vedremo delle interviste di chi ha voluto bene al conduttore. E ascolteremo anche delle testimonianze in attesa poi dell’ultimo saluto al giornalista. I funerali infatti saranno celebrati il 27 febbraio alle 15 a Roma nella chiesa degli artisti e Mediaset seguirà in diretta su Canale 5 l’ultimo addio a Maurizio Costanzo.

L’appuntamento con la puntata speciale di Verissimo è quindi per il 26 febbraio alle 16,30 su Canale 5.

C’è posta per te non va in onda il 25 febbraio

Tra i cambi di programmazione di queste ore, anche la decisione di non mandare in onda C’è posta per te. Il programma di Maria de Filippi salta nella serata del 25 febbraio, al posto di C’è posta per te il pubblico potrà vedere alcuni storici spezzoni di programmi che hanno visto Costanzo protagonista insieme a mostri sacri del mondo del cinema e dello spettacolo.

Domenica appunto, andranno in onda al posto di Amici 22, Terra amara e Beautiful, stando alle ultime notizie sulla programmazione di Canale 5 per il fine settimana.