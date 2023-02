C’è posta per te oggi 25 febbraio non va in onda: serata dedicata a Costanzo

Oggi C'è posta per te non andrà in onda: una programmazione speciale per ricordare Maurizio Costanzo

Era prevedibile che Mediaset avrebbe cambiato parte della programmazione del fine settimana e non solo. Dopo la morte di Maurizio Costanzo non mancano gli omaggi in tv. Ma è anche chiaro che i programmi di Maria de Filippi non potevano andare in onda, in segno di rispetto. E così dopo Uomini e Donne in pausa il 24 febbraio, nella giornata di oggi, 25 febbraio 2023 salta invece la puntata di C’è posta per te prevista per la prima serata. Mediaset cambia tutto, in attesa poi di dare l’ultimo saluto a Costanzo, con i funerali che saranno celebrati lunedì nella chiesa degli artisti di Roma. Diretta seguita anche da Mediaset con uno speciale su Canale 5 in onda alle 15. Ma torniamo alla programmazione di oggi, per il sabato sera di Canale 5.

C’è posta per te non va in onda: cosa vedremo il 25 febbraio 2023

Canale 5, in prima serata, al posto di C’è Posta per Te trasmette la riproposizione di due serate speciali e indimenticabili inventate da Maurizio Costanzo: In Ordine Alfabetico con Vittorio Gassman, Monica Vitti e Alberto Sordi per la prima volta intervistati insieme nel 1999; a seguire, I Tre Tenori con Mike Bongiorno, Raimondo Vianello e Corrado riuniti da Costanzo sul palco del Teatro Parioli nel 1998. Una serata quindi all’insegna del ricordo. Anche nel prime time del venerdì c’è stato spazio per un bellissimo omaggio a Maurizio Costanzo con Nicola Porro che ha condotto una puntata speciale di Matrix. Programma che ha mostrato video, interviste ma che ha raccolto anche le testimonianze di persone che hanno lavorato con Costanzo ma che soprattutto, erano suoi amici e amiche.

Non solo Canale 5. Oggi su Rete 4, dalle 12.20, appuntamento con Ieri e Oggi in Tv – Maurizio Costanzo. Nessuna comunicazione al momento su quello che succederà domani pomeriggio per quanto riguarda Amici ma possiamo dirvi che la puntata di Verissimo prevista per domenica sarà diversa rispetto a quello che era stato annunciato. Silvia Toffanin infatti è a lavoro per uno speciale interamente dedicato a Maurizio Costanzo. Sarà un altro omaggio delicato al conduttore e giornalista, volto di Mediaset per oltre 50 anni della sua vita.