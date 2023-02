Programmi TV Resta con me vince facile con quasi 4 milioni di spettatori, cresce Non è l’Arena con Mentana-Giletti

Quasi 4 milioni di spettatori per la puntata di Resta con me in onda il 26 febbraio 2023: ecco i dati auditel della serata

Vince facile Rai 1 nella prima serata del 26 febbraio 2023 con la seconda puntata di Resta con me. La fiction con Francesco Arca protagonista sigla il 20% di share e si porta a quasi 4 milioni di spettatori con il secondo appuntamento. Un buon dato. Non una delle fiction più viste di questa stagione, ma visti i numeri delle altre serie, ci si accontentata anche di questo dato. Tra l’altro nel prime time del 26 febbraio la concorrenza era notevole. C’era Che tempo che fa, vicino ai 3 milioni di spettatori nella prima parte, e poi anche la politica con l’attesa per il risultato delle primarie del PD. I dati di Non è L’arena mostrano un miglioramento rispetto alle passate settimane. Il pubblico ha apprezzato anche la scelta di Massimo Giletti che per la serata, ha lavorato in coppia con Enrico Mentana. Ma vediamo nel dettaglio di dati di ascolto del 26 febbraio 2023. Ascolti prima serata 26 febbraio 2023: ecco i dati auditel Torna a vincere anche alla domenica sera la fiction. Su Rai1 Resta con Me si avvicina ai 4 milioni di spettatori con una media di 3.830.000 spettatori pari al 20.9% di share. Su Rai3 Che Tempo Che Fa ha incollato davanti al video 2.698.000 spettatori pari al 12.9% e Che Tempo Che Fa – Il Tavolo 1.673.000 spettatori pari al 10.6%. Su Canale5 Lo Show dei Record ha raccolto 2.376.000 spettatori con uno share del 14.3%. Su La7 Non è l’Arena ha registrato 1.034.000 spettatori pari al 7.2%. Su Italia1 Red 2 è scelto da 1.028.000 spettatori (5.4%). Su Rai2 N.C.I.S. Los Angeles ha interessato 817.000 spettatori (3.9%), mentre Blue Bloods 701.000 spettatori (3.5%). Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 512.000 spettatori (3.5%). Su Tv8 4 Hotel segna 497.000 spettatori (2.9%). Sul Nove Sento la Terra Girare in replica è seguito da 236.000 spettatori (1.3%). Condividi su Facebook



Instagram

Tweet





Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".