Oggi è un altro giorno: per il funerale di Maurizio Costanzo in 2 milioni per l’ultimo addio

Oltre 2 milioni di spettatori anche su Rai 1 per seguire l'ultimo addio a Maurizio Costanzo con Oggi è un altro giorno: ecco i dati

Oltre 6 milioni di persone ieri davanti alla tv per salutare Maurizio Costanzo. 4 milioni hanno scelto di salutare il giornalista, seguendo la puntata speciale di Verissimo condotta da Silvia Toffanin, 2 milioni invece hanno seguito la puntata di Oggi è un altro giorno con Serena Bortone. Rai 1 non ha optato per una edizione speciale del TG1 ma Serena Bortone, dalle 15 in poi, ha seguito senza nessuna distrazione, il funerale di Costanzo. Nessun commento anche su Rai 1, come è successo anche per Verissimo su Canale 5. Spazio alle parole di don Walter che ha salutato con una lunga omelia Maurizio Costanzo. Il pubblico ha quindi apprezzato sia la prima parte del programma di Rai 1, con l’intervento di ospiti e amici di Maurizio che la seconda, dedicata invece interamente al funerale di Maurizio Costanzo.

Il pomeriggio di Rai 1 è proseguito poi con una nuova puntata de Il Paradiso delle signore. E poi una puntata delicatissima de La vita in diretta con Alberto Matano che ha voluto al suo fianco, amici di Maurizio. Prima Enrico Mentana, poi Rita dalla Chiesa per un racconto molto umano e profondo della persona e del professionista. Un lavoro, anche quello di Rai 1, che il pubblico ha saputo apprezzare.

Gli ascolti del pomeriggio di Rai 1 il 27 febbraio 2023

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno registra nella presentazione 1.828.000, 13,81% e nel programma un netto di 2.413.000, 19,57%, mentre il segmento dedicato ai funerali di Maurizio Costanzo (14.43 – 16.01) ha ottenuto 2.395.000, 19,71%.

A seguire come sempre in onda Il Paradiso delle Signore 2.026.000, 19,22%; La vita in diretta nella presentazione 2.204.000, 22% e nel programma 2.658.000 con il 22,64% di share.