BellaMa’ in onda ancora in replica: Pierluigi Diaco non ce la fa

BellaMa' continua ad andare in onda in replica: dopo la morte di Maurizio Costanzo, Pierluigi Diaco non ce la fa a essere su Rai 2 in diretta

Da venerdì BellaMa’ non va in onda in diretta. Proprio nella tarda mattinata del 24 febbraio, è arrivata la notizia della morte di Maurizio Costanzo. Da quel momento la vita di Pierluigi Diaco è profondamente cambiata. Il suo mentore, il suo maestro, il suo amico e quell’uomo al quale ha voluto bene come un padre. Non c’è più e per Diaco, il dolore è immenso. Pochissime le dichiarazioni che ha rilasciato in questi giorni. Distrutto in lacrime, in ginocchio davanti alla bara di Costanzo. In lacrime, sconvolto per l’ultimo saluto, sorretto da suo marito e da Mara Venier nella camera ardente di Roma. Non ce l’ha fatta a raccontarsi, a raccontare di questo rapporto speciale. E ha deciso di prendersi del tempo. BellaMa’ non è andato in onda venerdì, abbiamo visto una replica di Io e te, con l’intervista a Costanzo. E da lunedì pomeriggio il programma di Rai 2 che arriva dopo Ore 14, intorno alle 15.25 va in onda in replica. Il conduttore non ha commentato, la rete non ha detto molto circa questa decisione. Neppure Milo Infante, che invece venerdì aveva spiegato che BellaMa’ non ci sarebbe stato, ha detto nulla su quanto sta succedendo. In silenzio, si rispetta il dolore di Diaco, che amava davvero Costanzo come se fosse suo padre.

La lettera di Diaco a Domenica IN

BellaMa’ in onda si ma in replica anche il primo marzo 2023

Da lunedì quindi, BellaMa’ va in onda con delle puntate in replica. E anche oggi Diaco non era presente al classico appuntamento in diretta delle 14. Chi segue il pomeriggio di Rai 2 sa bene che Pierluigi Diaco presenta gli ospiti di BellaMa’ e poi dà la linea a Ore 14. Neppure oggi, c’è stato questo collegamento, il che ci lascia immaginare che anche questo pomeriggio il pubblico di Rai 2, vedrà una replica. Decisione, quella della rete, che non ha comportato nessuno sconvolgimento dal punto di vista degli ascolti. BellaMa’ infatti in questi giorni, complice anche l’assenza di Uomini e Donne e del day time di Amici, ha fatto praticamente lo stesso ascolto di sempre, nonostante le repliche.