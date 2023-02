La lettera di Diaco per Maurizio Costanzo, la legge Mara Venier

Distrutto Diaco non riesce ad essere presente a Domenica In. E' Mara Venier a leggere la sua lettera per Maurizio Costanzo

La morte di Maurizio Costanzo ha sconvolto Diaco, ancora oggi non riesce ad essere presente in tv per ricordarlo. Pierluigi Diaco ha detto di no a Domenica In, non ce l’ha fatta, il dolore per la perdita del suo maestro, dell’uomo che sentiva come un padre è così lacerante da non permettergli di parlare in pubblico. Ha scritto una lettera, l’ha inviata a Mara Venier, è il suo modo per esserci, per chiedere scusa per la sua assenza. Aveva 15 anni Diaco quando ha conosciuto Maurizio Costanzo, è stato il papà che non ha mai avuto. Mara Venier svela che quando in passato Costanzo dal teatro Parioli ogni tanto guardava dietro le quinte c’era Alberto Silvestri che gli dava indicazioni, poi quel ruolo è stato di Pierluigi Diaco. Quando ha iniziato a camminare da solo davanti alle telecamere non si è mai staccato da Maurizio ma da due giorni ha dovuto farlo ed è un dolore immenso.

Mara Venier legge la lettera di Diaco a Domenica In

“Ho conosciuto Maurizio a 15 anni grazie al suo fedele Alberto Silvestri. Sognavo di fare il suo mestiere, sognavo di farlo con la sua stessa curiosità e la sua costante e irrefrenabile passione. In lui ho trovato il papà che non ho mai avuto, il maestro più paziente e premuroso, l’amico e il confidente più spiritoso. Mi ha insegnato ad allenare la curiosità e la capacità di ascolto fino a due giorni prima della sua scomparsa. Nelle poche ma divertenti conversazioni telefoniche dalla clinica non ha mai smesso di prendermi in giro per come chiudevo gli occhi durante le canzoni a BellaMa’. Per me è stato tutto… Il mio impegno da oggi sarà onorarlo mettendo a frutto i suoi insegnamenti. Vivrà nel mio cuore per sempre”.

E’ adesso chiaro il motivo per cui Pierluigi Diaco il giorno della morte di Maurizio Costanzo non è riuscito ad andare in onda con BellaMa’, nella camera ardente al Campidoglio ha abbracciato la sua bara; non è riuscito a dire molto sconvolto dal dolore, dalla perdita; oggi non era tra gli ospiti di Domenica In nella prima parte del programma.Ieri Diaco era con suo marito e con Mara Venier al Campidoglio, confortato in ogni modo. “Non è riuscito a venire qui a Domenica In perché per lui Maurizio era come un papà” ha chiuso la Venier.