Buongiorno mamma 2 crolla. The Voice Senior vince e convince con Teresa

E' la finale di The Voice Senior a vincere la sfida del venerdì sera: gli ascolti del 3 marzo premiano la Clerici e condannano Buongiorno mamma a un clamoroso flop

Ultimo scontro al venerdì sera tra The Voice Senior e Buongiorno mamma 2: chi ha vinto il 3 marzo 2023? Ce lo rivelano come sempre i dati di ascolto. I dati auditel relativi alla prima serata del 3 marzo ci rivelano che a vincere nella sfida della prima serata è The Voice Senior con una media di 3,6 milioni (23.6%). Nulla da fare per Buongiorno mamma 2 che crolla sotto i 3 milioni di spettatori.

Una bella sfida quella del venerdì sera tra una fiction che era stata molto amata dal pubblico di Canale 5 ( l’unica che si è avvicinata ai 4 milioni di spettatori) e il programma di Antonella Clerici che quest’anno, complice anche una scelta azzeccatissima di tutti i protagonisti, ha lasciato il segno. Ieri sera la finala. L’edizione 2023 di The Voice senior è stata Maria Teresa Reale, scelta dal coach Clementino, con il 34,19% dei voti. Allo scontro finale, insieme a lei, sono arrivati il compagno di squadra Alex Sure, Lisa Manosperti (team Bertè) ed Emilio Paolo Piluso (team Ricchi e Poveri). Niente da fare per Gigi d’Alessio che ha assistito come spettatore allo scontro tra i talenti dei suoi colleghi. Uno spettacolo garbato, educato, elegante e divertente quello che Antonella Clerici e tutti i suoi coach hanno portato in onda su Rai 1 a dimostrazione che la buona televisione si può ancora fare e che il pubblico, numeri alla mano, la apprezza.

Tornando a Buongiorno mamma 2 invece, come avevamo fatto notare anche la scorsa settimana, la fiction con Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta si è persa tra mille trame sotto trame e flashback che non riescono a trovare un senso. Ed ecco che il pubblico è scappato. Peccato, perchè rovinare un titolo così forte non era scontato e invece…

Gli ascolti del 3 marzo 2023: ecco i dati auditel della prima serata

La finale di The Voice Senior vince ma va detto che nel corso di questa edizione aveva fatto anche meglio, con picchi di oltre 4 milioni di spettatori. Ieri sera invece ha conquistato 3.644.000 spettatori pari al 23.6% di share. Su Canale5 la quarta puntata di Buongiorno, Mamma! 2 cala di molto. Se con la prima, si era andati vicini ai 4 milioni di spettatori, con la quinta si crolla persino sotto i 3, perdendo 1 milione di spettatori strada facendo. La puntata di ieri è stata vista da 2.867.000 spettatori con uno share del 17.4%.

Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.083.000 spettatori (7.5%). Su La7 Propaganda Live raggiunge 833.000 spettatori pari al 5.8%. Sul Nove Fratelli di Crozza intrattiene 1.093.000 spettatori (5.8%). Su Italia1 John Wick – Capitolo 2 ha raccolto 946.000 spettatori (5.3%).

Su Rai2 N.C.I.S. è la scelta di 814.000 spettatori (4.1%) e N.C.I.S. Hawai’i di 627.000 spettatori (3.6%). Su Rai3 Souvenir d’Italie è seguito da 504.000 spettatori con il 2.7%. Su Tv8 4 Ristoranti segna 347.000 spettatori (2.1%).