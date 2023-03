Antonella Clerici resta senza parole nello studio di E’ sempre mezzogiorno

Antonella Clerici resta senza parole e a E' sempre mezzogiorno spiega anche il motivo a

Antonella Clerici inizia la puntata del lunedì di E’ sempre mezzogiorno con grande positività, entra in studio cantando come sempre ma oggi nonostante sia inizio settimana, sempre un po’ difficile per tutti, per lei è il giorno più bello, anzi di più. La scorsa settimana ha confidato la sua stanchezza tra le prove di The Voice Senior in vista della finale che è andata in onda venerdì scorso, mentre aveva anche le puntate di E’ sempre mezzogiorno e il via al nuovo show The Voice Kids. Pienamente soddisfatta Antonella Clerici resta senza parole, è rimasta davvero senza parole e spiega al suo pubblico il motivo. E’ un periodo d’oro per la Clerici, in passato ci sono state scelte e programmi che non sono andati benissimo, uno tra tutti Portobello. Antonella lo sa benissimo ed è stata lei stessa a confidare quella scelta come la più sbagliata. Cosa ha lasciato oggi Antonella Clerici così sorpresa?

Antonella Clerici dopo la finale di The Voice Senior e la prima dei Kids

“Buongiorno in questo lunedì 6 marzo, un lunedì meraviglioso, è un bellissimo giorno per me. Grazie per averci seguito con così tanto affetto durante il weekend perché come sapete venerdì scorso c’è stata la finale live di The Voice Senior con la vittoria di Maria Teresa Reale che vedrete in giro. A me è sfuggita non sono riuscita neanche ad ottenerla, oggi sarà da Serena Bortone, insomma, sarà un po’ in giro e sono molto contenta per il risultato e l’affetto con cui avete seguito The Voice Senior. E poi c’è la sorpresa dei Kids che mi ha lasciato davvero senza parole per il gradimento che voi avete avuto. Così con la primavera che sta arrivando e devo dire mi sento molto molto bene ecco e la primavera sta arrivando però anche qua nel nostro mezzogiorno e quindi chiacchiere e sorrisi, ricette e tanta leggerezza, questo è il segreto di una bella televisione”.

Ecco la vera soddisfazione di Antonella Clerici, che l’ha lasciata senza parole. La Clerici è felice dei risultati, dei dati di ascolto non solo della finale di The Voice Senior, ma soprattutto del sabato sera, di quanto il pubblico abbia gradito The Voice Kids, e più di tutto non pensa solo al suo successo personale ma al pubblico che ama la bella televisione, quella che non ha bisogno di volgarità, di urla, di finzione, di cose inutili. E’ chiaro il messaggio?