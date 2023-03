Maria Teresa Reale e Lisa Manosperti unite dal dolore più grande

Maria Teresa Reale e Lisa Manosperti a Oggi è un altro giorno, la morte del compagno e del figlio

Maria Teresa Reale ha vinto The Voice Senior, Lisa Manosperti ha regalato emozioni fortissimi, entrambe unite da dolore immensi. Ne hanno parlato a The Voice, trovano la forza per raccontare del lutto anche a Oggi è un altro giorno. Lisa Manosperti ha perso suo figlio, una morte a cui cerca di non pensare, per questo la musica le ha ridato la vita. Maria Teresa Reale invece aveva smesso di cantare, dopo la morte del compagno ha lasciato il microfono per 8 anni. Otto anni lei, otto giorni Lisa, due reazioni del tutto diverse, due donne, due cantanti che alla musica devono la rinascita. A Oggi è un altro sorridono ma quando si raccontano torna tutto il dolore, gli occhi tradiscono entrambe. Quando cantano nelle loro voci c’è tutto il mare che hanno attraversato.

La morte del figlio di Lisa Manosperti

Lisa ha 62 anni, quante emozione nella sua voce, nelle sue interpretazione a The Voice 2023 con Almeno tu nell’universo e le altre canzoni che hanno regalato brividi anche a Loredana Bertè. Non riesce a parlare facilmente della morte del figlio. E’ accaduto durante la pandemia: “sembrava quasi che andassimo verso la fine di questa cosa tremenda che è capitata a tutti quanti noi, a tutto il mondo e il 30 agosto del 2020 sono stata chiamata… ero appena tornata dalle vacanze, mi ha chiamato la squadra mobile mi hanno comunicato che era successa questa cosa”. Il figlio di Lisa era caduto da un tetto… lo dice Serena Bortone ma non aggiungono altro, è troppo doloroso.

“Ho ricominciato a lavorare tra dopo una settimana che era successa questa cosa perché non dovevo pensare perché per me era un baratro proprio quindi ho cominciato a lavorare e anche una decina di giorni dopo a cantare… con quello che avevo dentro. Però l’ho fatto perché, l’ho detto anche a The voice, la musica proprio mi ha tirato su perché davvero era una cosa che… era una cosa più grande di me”.

Maria Teresa Reale invece aveva smesso di cantare, a liberarla è stata The Voice. “Prima dell’ingresso a The Voice Senior avevo smesso di cantare da otto anni. Avevo appeso il microfono al chiodo dopo la morte del mio compagno, Gabriele, con il quale mi ero esibita per quarant’anni”.

Era una ragazzina quando l’ha conosciuto, aveva 14 anni. “Lui suonava il sax, io cantavo. Ne abbiamo fatta di strada, insieme. La sua morte è stata uno shock… Un pomeriggio era andato a giocare a calcetto. Mi chiamarono: ‘Corri in ospedale, Gabriele è morto’. Era il 25 aprile 2015. Non mi sono più ripresa”.