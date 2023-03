Antonella Clerici in cucina: “Mi viene da vomitare” l’aiuta Biagiarelli

Antonella Clerici oggi a E’ sempre mezzogiorno non è riuscita a mangiare la tartina che ieri sera hanno preparato per lei Alessandro Cattelan e il vincitore di Masterchef. Sarà rimasto deluso Cattelan che nella puntata che abbiamo seguito qualche ora fa aveva preparato con così tanta cura la tartina con i grilli ma Antonella Clerici aveva già fatto la sua parte collegandosi dall’auto in condizioni non perfette. E’ stata davvero simpaticissima ieri sera, in videochiamata con Cattelan ha seguito la preparazione della tartina che poi sarebbe arrivata nel frigorifero di E’ sempre mezzogiorno. Hummus e tanto gorgonzola, questa la richiesta di Antonella Clerici per la tartina ma Cattelan ed Edoardo hanno aggiunto delle larve, un po’ intere e un po’ sbriciolate. Un vero orrore ma Lorenzo Biagiarelli invece ha apprezzato.

Antonella Clerici, la tartina di Cattelan nel suo frigo

Come promesso da Alessandro la tartina è arrivata nel frigo di E’ sempre mezzogiorno. La Clerici chiede ai suoi collaboratori in cucina di prendere il piatto dal frigo, lei non sfiora nemmeno la tartina. “Io adesso ho bisogno di Lorenzo. Senti Lorenzo allora ieri sera avete visto Alessandro Cattelan, mi ha chiamato, mi ha fatto fare questa tartina era con Edoardo, il vincitore di Masterchef. Vedete qua eccola qua, quindi è proprio sua, di Alessandro, e mi ha lasciato qua questa tartina, me l’ha fatta comporre a me cioè no io ho detto solo metti l’hummus e il gorgonzola ma poi ci ha messo delle larve perché stavamo parlando della farina di grillo”.

Antonella Clerici guarda la tartina, si allontana: “Mi viene da vomitare”. Già solo al pensiero di doverla mangiare, non ce la fa, non l’assaggia mentre Lorenzo Biagiarelli la finisce tutta in più bocconi. Che sapore ha? Solo hummus e gorgonzola, tanto gorgonzola, non sente altro se non qualcosa di croccante. Biagiarelli non si scompone, lui ha mangiato anche lo scorpione ed altro. Povera Antonella Clerici, chissà cosa le preparerà Alessandro Cattelan nella serata in cui l’avrà ospite nel suo studio di Rai 2.