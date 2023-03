Cattelan manda la tartina co le larve alla Clerici che non la mangia ma invia un regalo gradito ad Alessandro

Alla tartina con le larve, Antonella Clerici risponde con una bella torta salata e Alessandro Cattelan sembra gradire decisamente di più

Continua lo scambio a distanza tra Antonella Clerici e Alessandro Cattelan. Nella puntata di martedì sera, il conduttore di Stasera c’è Cattelan ha preparato insieme a Edoardo, il vincitore di Masterchef, una tartina speciale per Antonella Clerici a base di larve ma la conduttrice ha chiesto di mettere anche un po’ di hummus e gorgonzola, con il terrore di doverla mangiare. E infatti quando ieri nello studio di E’ sempre mezzogiorno è arrivato il momento dell’assaggio, Antonellina ha chiesto a Lorenzo Biagiarelli di fare da cavia. Per lo chef nessun problema: ha viaggiato in tutto il mondo e ha mangiato qualsiasi cosa. E così mentre Antonella Clerici continuava a dire che se avesse mangiato la sua tartina tra farina di grillo e larva fritta sopra, il buon Biagiarelli l’ha gustata, ricordando che tra l’altro, quando si frigge, alla fine tutto è buono…”C’hai fatto mettere tre etti di gorgonzola, cosa vuoi che si senta...” ha commentato lo chef di E’ sempre mezzogiorno. Ma Antonella non ha ceduto e non ha mangiato il dono ricevuto. Ha però deciso di farsi perdonare, inviando al suo vicino di studio un dono molto gradito.

La risposta di Antonella Clerici ad Alessandro Cattelan

La conduttrice, che si mantiene maggiormente tradizionalista, ha invece inviato un altro dono al conduttore del programma di Rai 2. “La fortuna di avere come dirimpettaia Antonella Clerici ed E’ sempre mezzogiorno” ha fatto notare Alessandro Cattelan che nel corso della puntata di ieri di Rai 2, ha tirato fuori dal cilindro la crostata rustica che Antonella gli ha fatto avere. A differenza della conduttrice di Rai 1, in questo caso però Alessandro Cattelan non se l’è fatto ripetere due volte e ha divorato una grossa fetta della torta salata che ha ricevuto in dono. E diciamo che probabilmente da questo scambio ci ha guadagnato, visto che la Clerici la sua tartina alle larve, non l’ha neppure assaggiata…

Appuntamento al prossimo scambio…