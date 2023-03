A Sei Donne basta il 17% per vincere, flop Canale 5 con la Champions

Vince Rai 1 la prima serata del 7 marzo 2023 con Sei Donne. Male su Canale 5 la Champions: ecco tutti i dati

Una serata diversa quella del 7 marzo 2023 con la champions che non fa quanto ti aspetti dal calcio su Canale 5. Ne consegue un aumento del numero di spettatori su Rai 1 con Sei Donne-Il mistero di Leila, che sale rispetto alla passata settimana. Gli ascolti tv del 7 marzo 2023 ci dicono quindi che a vincere è proprio la fiction Rai mentre su Canale 5 si assiste a un flop del calcio ( la partita del Milan andrà in onda questa sera si, ma su Prime Video). Insomma non benissimo per Mediaset i dati del 7 marzo mentre crescono gli ascolti di Belve. Nonostante tre personaggi non di primo piano, Francesca Fagnani ha condotto ieri forse la sua migliore delle interviste, quella con Bianca Balti. La top model si è aperta, si è raccontata e forse da buona belva, ha messo persino in difficoltà la giornalista, spesso spiazzata dalle risposte sincere, fin troppo, della Balti. Non male anche la chiacchierata con Al Bano, da dimenticare quella con Urtis, perchè il chirurgo non solo non è stato piccato ma si è trincerato dietro a risposte che già abbiamo sentito in altre occasioni, fingendosi ingenuo quando sappiamo tutti bene, che non lo è.

Gli ascolti del 7 marzo 2023: ecco i dati auditel della prima serata

Sei donne – Il mistero di Leila ha registrato un netto di 3.254.000 telespettatori, share 17.4%. Fa molto meglio rispetto alla passata settimana e conquista il pubblico anche in vista, forse, della terza e ultima puntata. Su Canale 5 il match Chelsea – Borussia Dortmund, per la Champions League, ha ottenuto un netto di 2.790.000 con il 13.9% di share.

Su Italia 1 Le Iene ha registrato nella presentazione 1.665.000, 7.7% e nel programma 1.377.000 telespettatori, share 10.5%.

Su La7 DiMartedì ha ottenuto 1.129.000, 6.5%. Su Rai 2 Belve ha registrato 1.061.000, 5.9%. Su Rai 3 #Cartabianca ha ottenuto 882.000, 5.2%. Su Rete 4 Fuori dal coro ha ottenuto 902.000 telespettatori, share 6.2%. Nella sfida tra i talk vince quindi La7 anche questa settimana. Da segnalare , per la seconda settimana consecutiva, la vittoria di Rai 2 su Rai 3.

Su Tv8 il film La cometa degli amanti è stato visto da 258.000 telespettatori, share 1.3%, mentre su Nove il film Hitman – L’assassino ha registrato 297.000 telespettatori, share 1.5%.