Armando fa piangere tutte le dame di Uomini e Donne ma non Gianni: primo posto non meritato

Armando fa piangere tutte le dame di Uomini e Donne co la sua sfilata ma non convince Gianni Sperti

Gianni Sperti non si è fatto rapire e conquistare da quello che a suo dire, è stato un romanticismo drammatico si, bello si, ma non vero. Oggi Armando Incarnato ha regalato una nuova interpretazione come fa sempre nelle sfilate ma questa volta le dame del parterre hanno tutte approvato, così tanto che durante la performance, il cavaliere si è beccato tuti 10 a parte un 8 e un 4 ( arrivato da Aurora che contro di lui ha il dente avvelenato). Ma non solo. Lasciandosi travolgere al successo di Mare Fuori, Armando di è messo in mostra con un monologo in napoletano che ha fatto sciogliere in lacrime quasi tutte le dame. Persino Tina Cipollari si è addolcita ascoltando le parole di Armando, anche se ha ammesso di non aver capito alcune delle cose dette da Incarnato, visto che il dialogo era quasi completamente in napoletano.

Armando vince la sfilata con il suo monologo in napoletano

Prima di entrare nello studio di Canale 5, Armando si è mostrato al tramonto, e ha spiegato che vorrebbe davvero trovare una donna speciale, che sarebbe il suo primo pensiero al mattino e l’ultimo pensiero prima di dormire. Ha lanciato un appello alle dame e ha spiegato: “Usciamo dal contesto televisivo. Leggete attentamente quello che c’è scritto là. Avrei potuto scegliere qualsiasi outfit, ma io sono così. La mattina mi alzo, mi faccio una donna, mi vesto ed esco. “

Poi in napoletano ha spiegato come è davvero e perchè non ha mai trovato forse una persona con cui condividere un sentimento, perchè mette sempre davanti a tutto il cuore. E ha detto: “Nonostante le delusioni, sono una persona che continua a seguire il cuore. E forse è questo il problema, il cuore è analfabeta. “

E con la voce rotta dall’emozione, sempre in dialetto napoletano ha spiegato che. “Io come un fesso vado dietro a lui e addio felicità. Quando poi insieme a Gianni si mette pure Maria che non mi capisce io voglio sparire. Un’ultima cosa, forse è vero chi usa il cervello nella vita avrà sempre ragione, ma solo quando usi il cuore trovi l’amore”. Le parole di Armando hanno fatto sorridere Maria mentre Gianni ha fatto notare che sono belle cose da dire ma che nella vita reale poi tutto cambia, visto il modo che Armando ha di porsi. Non crede a quello che ha detto e non pensa che sia una versione reale quella che Incarnato ha raccontato.

Il pubblico sembra essere dalla parte di Gianni. Molti i commenti contro Armando: “Bel discorso, belle parole ma fuori tema. Ti viene contestato altro. Di stare li a fare critiche agli altri e basta. A fare l’opinionista. A non metterti in gioco. Cerchi una donna o vuoi intraprendere la carriera di influencer…?” ha scritto una spettatrice. Non manca l’ironia: “Diventerà il martire di uomini e donne. E poi sembra un discorso di Gennaro Savastano.” Emilia scrive: “Mi sveglio con calma, mi faccio una doccia”. Mi pare giusto, non lavora e nemmeno cerca di lavorare! Povera Italia “.