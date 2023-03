Disastroso mercoledì sera: floppano tutti, da Michelle Impossible a Rai 1. Regge solo Chi l’ha visto

Mercoledì 8 marzo 2023 dati di ascolto da dimenticare: floppano tutti in prima serata. Malissimo Rai 1, chiude al ribasso Michelle Impossible

A volte verrebbe proprio da dire che il pubblico si meriti dieci puntate a settimana di Grande Fratello VIP, visti gli ascolti che incassa il reality di Canale 5 mentre show come quello di Michelle Hunziker, fanno molto molto meno. E’ vero, Michelle Impossible ha i suoi difetti, non spicca per originalità, a volte il ritmo è lento, ma signori e signore, è spettacolo, puro show e la conduttrice è una fuori classe. Evidentemente però, come dimostrano anche i dati di ascolto dell’8 marzo 2023, questo genere di intrattenimento non piace più al pubblico. C’è anche un’altra chiave di lettura: la prima serata va accorciata. Si deve iniziare alle 21,30 e finire alle 23,30. Forse in questo modo il pubblico preferirà non vedere un film o una serie tv su una piattaforma qualsiasi o magari persino sul canale 21, dove i film partono alle 21,20 e terminano alle 23. Perchè una prima serata corta si può e si deve fare. Questo però è un discorso molto lungo che facciamo da tempo, e che a nessuno a quanto pare, interessa, visto che anche rai 1 ormai, si è ridotta a far partire i programmi quasi alle 21,40 come succede su Canale 5, una cosa alquanto vergognosa e poco rispettosa per il pubblico.

Se Canale 5 non sorride, Rai 1 non va meglio. 1.587.000 spettatori con il 9.6% di share per il film Il concorso, un risultato davvero imbarazzante per una prima serata di una ammiraglia.

Gli ascolti dell’8 marzo 2023: ecco i dati della prima serata

Michelle Impossible & Friends ha registrato 2.067.000 telespettatori, share 15,91%. Su Rai 3 Chi l’ha visto? ha ottenuto nella presentazione 1.322.000 telespettatori, share 6,91% e nel programma 1.836.000, 11,9%. . Rai 3 anche questa settimana fa meglio di Rai 1.

1.587.000 spettatori con il 9.6% di share per Rai 1 con il film Il concorso. Anche in questo caso vale lo stesso discorso: perchè io spettatrice, dovrei aspettare fino alle 21,40 per vedere un film per beccarmi tutte le pubblicità del caso, quando posso vederlo in streaming? Bisognerebbe davvero fare una riflessione su tutto questo. Su Rai 2 la serie Mare Fuori 3 ha ottenuto un netto di 1.212.000 telespettatori, share 8,82%. Su Italia 1 il film Geostorm ha registrato un netto di 1.020.000 telespettatori, share 5,95%. Su Rete 4 Controcorrente ha registrato 496.000 telespettatori, share 3,72%.

Su La7 Atlantide ha ottenuto 491.000 telespettatori, share 2,84% e 179.000, 2,22%. Su Tv8 Name That Tune – Indovina la canzone ha registrato 481.000 telespettatori, share 3,2%. Su Nove il film Il Patriotaè stato visto da 295.000 telespettatori, share 2%.